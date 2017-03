Ba bàn thua của Hồng Sơn

Ban Tư vấn Đạo đức VPF chắc hẳn có việc để làm khi rã băng lại các tình huống chủ nhà “mời ông xơi”.

Đầu tiên ở phút 39, Jackson đi bóng xuống gần sát biên ngang ở một góc sút rất hẹp vẫn có thể đưa bóng qua tay Hồng Sơn rút ngắn 1-2. Tiếp theo ở phút 68, Minh Trung sút phạt từ ngoài 20 m lượn qua hàng rào và lần này thủ môn Hồng Sơn đổ người chới với bắt… không khí. Lần cuối từ một đường chuyền ngang, Hồng Sơn rất lạ lùng vỗ bóng vào chân Thanh Sang để cầu thủ này san bằng 3-3.

Ba bàn thắng của Hà Nội T&T do công Bảo Khanh, Văn Hiếu và Samson đều ở thế dẫn trước nhưng rồi mỗi cú dứt điểm là một bàn thắng cho đội khách do “công” thủ môn Hồng Sơn. May mà pha dứt điểm của Công Thuận dội xà ngang đã giúp Hà Nội T&T nhọc nhằn thắng 5-4 kèo dưới K. Kiên Giang.

Evaldo tiếp tục đưa HA Gia Lai tiến sâu vào Cúp Quốc gia. Ảnh: XUÂN HUY

Các trận còn lại: HA Gia Lai phút 90+3 mới có bàn ấn định 2-1 vào lưới XMXT Sài Gòn do công Hoàng Thiên. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng thắng 3-2.

Các trận chiều nay (26-3): Đồng Nai - Bình Định (ĐNTV trực tiếp 15 giờ 30); Thanh Hóa - SL Nghệ An (16 giờ); An Giang - ĐT Long An (15 giờ 30); V. Ninh Bình - Than Quảng Ninh (VTV6 trực tiếp 16 giờ).

