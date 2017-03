Ba Lan 0-1 CH Séc: Chiến thắng từ kinh nghiệm

Xem Clip



Hai đội thi đấu rất quyết tâm. Ảnh: Getty Images

Vắng tiền vệ tổ chức Thomas Rosicky bị chấn thương gân gót chân phải thay ra từ phút 46 trong trận thắng Hy Lạp 2-1, HLV Bilek (CH Séc) buộc phải sử dụng cầu thủ dự bị Kolar ở vị trí giữa sân. Chính vì lý do đó, CH Séc có phần yếu thế so với chủ nhà Ba Lan trong việc kiểm soát tuyến giữa. Các đường lên bóng tấn công của Ba Lan gặp nhiều thuận lợi, nhất là việc họ khai thác tốt hành lang cánh phải (tức hướng phòng ngự cánh trái của CH Séc), với bộ ba Błaszczykowski – Dudka – Pisszcek, khoét sâu vào cánh yếu nhất do Limbersky và Pilaf trấn giữ, buộc trung vệ Kadllec thường xuyên bỏ vị trí băng ra bọc lót. Đáng tiếc, các cơ hội ghi bàn do đồng đội tạo ra đều bị Lewndowski, Polanski, Obraniak bỏ lở.

CH Séc kiên cường chống đở, nhưng không quên tìm dịp phản công, đặc biệt là trung phong Milan Baros thường xuyên lùi sâu, lôi kéo trung vệ Ba Lan, tạo ra các khoảng trống cho đồng đội Kolaf, Pilaf và Jiracek khai thác.

Thế trận giằng co càng có lợi cho đội khách, vốn có kinh nghiệm trận mạc cao hơn, so với đa số các cầu thủ trẻ trong đội hình Ba Lan. Họ phong tỏa hai hàng lang biên, dần dần lấy lại thế trận cân bằng.







Jiracek ghi bàn thắng quý như vàng giúp CH Czech hiên ngang vào vòng tứ kết với ngôi đầu bảng. Ảnh: Getty Images

Bất ngờ vào cuối hiệp một, Hy Lạp ghi bàn mở tỉ số, dẫn trước Nga trong trận đấu cùng giờ, buộc hai đội Séc và Ba Lan phải đẩy cao đội hình, tích cực tấn công nếu muốn tự mình giành chiếc vé tứ kết, không chịu nhìn Nga và Hy Lạp dắt tay nhau vào vòng sau. Phút 56, HLV Smuda tung tiền đạo Grosicki (21) thay tiền vệ phòng ngự Polanski. Ý đồ tăng cường sức tấn công của Ba Lan đã thể hiện rõ, khi từ thời điểm này, đội chủ nhà sẽ chơi với 2 tiền đạo là Lewandowski – Grosicki.











Niềm vui vô bờ của các cầu thủ CH Czech sau bàn thắng của Jiracek. Ảnh: Getty Images

Thế nhưng, chính đội khách mới thành công với lối chơi rình rập, chờ thời cơ của mình. Muravki mất bóng ngay giữa sân và CH Séc lập tức phản công nhanh, Milan Baros chuyền bóng cho Jiracek không bỏ lỡ cơ hội sút qua tầm tay Tyton ghi bàn thắng “quí như vàng” ở phút 72. Vì suốt 18 phút còn lại, các cầu thủ chủ nhà không tài nào xuyên thủng mành lưới đối phương. CH Séc đoạt vé đầu bảng vào tứ kết một cách ngoạn mục. Ở trận đấu cùng giờ, Hy Lạp bất ngờ đá bại Nga 1-0 trong một trận đấu mà các chú gấu Misa trở nên hiền lành, chơi rời rạc thiếu sinh khí, để chiếc vé tứ kết vào tay các “chiến binh” Hy Lạp.























Nổi thất vọng khôn nguôi của người Ba Lan. Ảnh: Getty Images, Sportsfile

Sân Miesky (Wroclav)

Tổ trọng tài người Scotland: Craig Alexander Thomson (chính), Alasdair Ross, Derek Rose (trợ lý).

Đội hình xuất phát hai đội:

- Ba Lan: Thủ môn Tyton (22) – Hậu vệ Perquis (25), Wasilevski (13), Boenisch (2), Piszcek (20) – Tiền vệ Dudka (5), Polanski (7), Błaszczykowski (16), Murawski (11), Obraniak (11) – Trung phong Lewandowski (9). HLV Smuda.

- CH Séc: Thủ môn Cech (1) – Hậu vệ Svok (6), Kadlec (3), Limberski (8), Gebre Selassie (2) – Tiền vệ Hubschman (17), Plasih (13), Pilah (14), Kolar (18), Jiracek (19) – Trung phong Milan Baros (15). HLV Bilek.

Bàn thắng: Jiracek phút 72.

MINH HÙNG