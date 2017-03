Balotelli đã chính thức cập bến Manchester City

Tiền đạo Mario Balotelli. (Nguồn: mcfc.co.uk)

Mặc dù Man City chưa tiết lộ số tiền mà họ bỏ ra để có được Balotelli, song theo giới thạo tin nước Anh, đội chủ sân City of Manchester đã phải trả cho Inter khoảng 24 triệu bảng.



Sau khi thông tin này được các báo đăng tải, huấn luyện viên Roberto Mancini cũng đã chính thức thông báo tin vui trên website của câu lạc bộ.



Chiến lược gia người Italy nói: "Tôi rất vui khi thông báo với mọi người rằng, Man City đã chính thức có được Mario Balotelli. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc so với những người cùng thế hệ của mình. Mario còn trẻ và cậu ấy sẽ còn nhiều cơ hội để thể hiện mình."



Balotelli bày tỏ: "Tôi rất vui vì mình đã chính thức là người của Man City. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Moratti, ban huấn luyện câu lạc bộ Inter và tất cả những ai hâm mộ đội bóng đã dành tình cảm cho tôi trong suốt thời gian qua."



"Đến Man City tôi sẽ có nhiều cơ hội để thi đấu và chứng tỏ năng lực của mình hơn. Tôi hy vọng mình có thể đóng góp được nhiều trong màu áo Man City, để giúp câu lạc bộ có thể giành được chiến thắng trong mùa giải năm nay," Balotelli cho biết thêm.



Như vậy, Man City đã có năm bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này và nhiều khả năng sẽ tăng lên khi mà đội chủ sân City of Manchester ngày hôm qua (13/8) đã đưa ra lời đề nghị khá hấp dẫn dành cho chân sút đang chơi trong màu áo Barcelona, Zlatan Ibrahimovic.



Với những bổ sung lực lượng trong mùa Hè này, Man City đang gián tiếp đưa ra lời "thách thức" với nhóm Big Four trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa giải năm nay./.