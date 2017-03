Balotelli đá cho... bõ ghét Klopp

Mario Balotelli trong màu áo Nice và ghi cú đúp.

Nhưng sâu xa có lẽ tiền đạo Ý phải nói lời cám ơn ông thầy Đức ở Liverpool vì đã nói những lời chạm vào lòng tự ái của người hùng tuyển Ý tại Euro 2012. Từ sự tự ái ấy, Balotelli đã quyết làm lại mình khi về Nice và đã ghi hai bàn thắng trong trận đầu ra quân.



Và trong màu áo Man. City trước đây với dòng chữ "Tại sao luôn là tôi?".

Bị Klopp tống cổ khỏi Liverpool đầu mùa này cùng những lời chạm tự ái rất nặng của ông thầy Đức, siêu Mario ngậm đắng ra đi. Trong buổi lễ ký kết vụ chuyển nhượng tự do này, đại diện của siêu Mario là cò Mino Raiola đã nói: “Mario rồi sẽ thể hiện “cái siêu” của mình cho mà xem. Mario sẽ chứng minh những lời không tốt đẹp về mình từ HLV Klopp là không phải sự thật. Hãy đợi đấy”.

Và sau trận ra quân đầu tiên Nice đã thắng đội cực mạnh Marseille đã cho thấy siêu Mario vẫn là… siêu. Balotelli đã lập cú đúp, trong đó có một bàn thực hiện từ chấm 11 m.

Sự quậy phá, bất tuân, cao ngạo đã hủy hoại siêu Mario một thời gian dài.

Tại Euro 2012, cú đúp của Balotelli vào lưới tuyển Đức giúp Ý loại Đức ở bán kết qua chiến thắng 2-1 đã làm cho Balotelli ngông và ngày càng ngông hơn. Chẳng thể ai nói được gì với Mario.

Sau đó về đầu quân cho Liverpool bị các HLV Liverpool tống sang AC Milan mượn một năm. Sau một mùa tệ hại với đội bóng thành Milan, CLB này trả về cho Liverpool và Klopp đã không thấy sự tiến bộ của “siêu tiền đạo” một thời của tuyển Ý. Cuối cùng Klopp dùng những lời lẽ chạm đến lòng tự ái của siêu Mario.

Cò Raiola ra tay giải cứu siêu Mario về Nice và đã có bước khởi đầu tốt.

Không biết khi ghi bàn siêu Mario lại có giở chứng “coi trời bằng vung” rồi lại bất tuân, quậy phá nữa hay không.

Thời còn thi đấu trong tuyển Ý và Man. City, trong chiếc áo lót của siêu Mario luôn có dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?”, khi ghi bàn thì siêu Mario lại “show” dòng chữ này.

… “Why always me!?” nó có ý nghĩa tiếng thơm của đội cũng do anh gây ra, tiếng “thối”, sự quậy quá, rắc rối, đội thua… cũng chỉ là do siêu Mario gây ra.