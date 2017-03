Balotelli doạ rời Man City: Học đòi Tevez

Mới đây trong trận Man City gặp Inter Milan ở Dublin Super Cup, tiền đạo Balotelli đã bị HLV Mancini bất ngờ thay ra khỏi sân ở phút 75. Và có vẻ như việc bất ngờ bị thay ra khỏi sân đã khiến Super Mario mất kiềm chế. Ngay lập tức Badboy chạy thẳng tới chỗ của chiến lược gia người Italia và giữa 2 người đã có một cuộc cãi vả nhỏ bằng tiếng Italia. Dường như cãi vã với HLV Mancini chưa làm Balotelli hả giận. Ngay lập tức sau đó gã tiền đạo lắm tài nhiều tật này đã tiết lộ với một đài truyền hình của Italia rằng mình đang rất chán nản với The Citizens. “Tôi không hạnh phúc tại Manchester. Tôi không thích thành phố. Với HLV và các đồng đội mọi thứ đều ổn nhưng tôi không yêu thích thành phố”. NHM Manchester City đã tỏ ra không hài lòng với nhiều rắc rối Balotelli gây ra kể từ khi cập bến The Citizens. Và chắc chắn sau tuyên bố này, Badboy sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Tiếp tục cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nói trên, Super Mario tiết lộ anh đang gặp cảm xúc tương tự người đồng đội Tevez. “Tôi nhớ gia đình tôi, bạn bè tôi. Liệu tôi có ở lại với Man City cho tới lúc kết thúc hợp đồng? Tôi không rõ nhưng rồi chúng ta sẽ biết tôi ở đây bao lâu”, Balotelli tiết lộ. Trước Balotelli, tiền đạo Tevez cũng đã nằng nặc đòi rời khỏi The Citizens. Lý do cầu thủ người Argentina đưa ra gần như giống y hệt những tuyên bố vừa rồi của Balotelli. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)