Balotelli lại nghịch dại

Balotelli (trái) luôn tỏ ra khác người.

Cửa sổ phòng tắm ở phía ngay trên cửa chính là nơi phát hỏa. Căn nhà này Balotelli thuê với giá 7.500 bảng mỗi tuần.

Theo Doãn Mạnh (VNE)



Sự việc xảy ra lúc 1h sáng, khi Mario Balotelli đang bù khú cùng bốn người bạn trong ngôi nhà thuê ở Cheshire. Họ đã đốt pháo hoa bắn qua một cửa sổ mở trong phòng tắm tầng hai, nhưng không may lửa bắt vào những chiếc khăn tắm rồi cháy bùng lên.Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa lập tức được gọi đến hiện trường. Hai vòi rồng đã được sử dụng, và sau nửa tiếng ngọn lửa mới được dập tắt.Cảnh sát phải ở lại hiện trường đến 2h45 để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Balotelli chưa được phép trở lại nhà lúc này do lo ngại mất an toàn.Tài năng 21 tuổi được cho là đã báo cáo với ban lãnh đạo Man City rằng anh không tham gia trò chơi đó mà hoàn toàn do bạn bè gây ra.Sáng hôm qua, tiền đạo người Italy vẫn tập luyện bình thường và buổi tối ở lại cùng toàn đội tại khách sạn để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Man Utd tối chủ nhật.Kể từ khi chuyển đến Man City năm 2010 từ Inter, ngôi sao trị giá 24 triệu bảng thường xuyên khiến huấn luyện viên Roberto Mancini buồn phiền. Lúc thì anh gặp tai nạn ô-tô, khi thì phóng phi tiêu trên sân tập, gây lộn với đồng đội hay đem Ipad vào chơi trong trận đấu…Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, Balotelli khẳng định rằng anh đang trưởng thành và hứa sẽ tập trung chuẩn bị cho trận gặp Man Utd. Mới đây cầu thủ này cũng đã chuyển nhà ra khỏi trung tâm thành phố đến sống ở vùng ngoại ô để có một cuộc sống thanh tịnh hơn.