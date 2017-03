Balotelli muốn hưởng tiền hoa hồng từ vụ “Why always me?”

Ở trận thắng Man United 6-1 ngay trên sân Old Trafford ở mùa giải năm ngoái, Balotelli ăn mừng bàn thắng bằng cách tốc áo ngoài và để lộ dòng chữ “Why always me?” (Tại sao luôn là tôi?). Dòng chữ này sau đó trở thành trào lưu và hãng Umbro – nhà tài trợ chính thức cho Man City đã quyết định sản xuất mẫu áo ăn theo đình đám này mà không hề hỏi ý kiến chân sút 22 tuổi người Italia.



Sau vụ việc này, Balotelli đã liên hệ với nhà chức trách của Umbro để đòi tiền hoa hồng. Tuy nhiên, hãng sản xuất đồ thể thao này khẳng định không hề lấy ý tưởng của Balotelli. Mới đây, Balotelli đã có buổi nói chuyện với Les Chapman, người quản lý áo đấu của Man City về vụ việc này. Kết thúc buổi nói chuyện, "Ngựa chứng" cho biết sẽ khởi kiện hãng Umbro nếu không nhận được tiền hoa hồng.



“Mario đã trao đổi với tôi về việc Umbro bán mẫu áo có in dòng chữ “Why always me?”. Tuy nhiên, cậu ấy không có bằng chứng chứng minh mẫu áo dòng chữ đó thuộc bản quyền riêng của mình”, Les Chapman cho biết.



Hiện phát ngôn viên của Man City đã từ chối bình luận vụ việc trên. Còn phát ngôn viên của Umbro cho biết họ không tìm thấy hồ sơ về những gì gọi là hoa hồng trong thương vụ “Why Always Me?”.

Theo Tân Mai (Bongdaplus)