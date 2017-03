Bạn gái Lavezzi là gái gọi cao cấp?

Jesica Cirio mang 2 quốc tịch Argentina và Italia, sở hữu những đường cong chết người. Mắt xanh, mái tóc đen cộng với vẻ đẹp lai nóng bỏng và siêu cuốn hút, người đẹp sinh năm 1985 ở Lanus, Buenos Aires liên tục xuất hiện trong show truyền hình thực tế Camara en Mano tại Argentina đã có tầm ảnh hưởng rất lớn với khán giả khu vực châu Mỹ.

Thông tin về bê bối của Jesica Cirio tràn ngập báo chí Argentina và Paraguay

Mỹ nhân này còn đứng chủ show “Kubik", một chương trình truyền hình của La Plata's America 2 và còn từng được nhiều người biết đến khi tham gia vào 2 cuộc thi khiêu vũ phỏng theo "Dancing with the stars" và "Dancing on Ice" tại Argentina. Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng nên không quá lạ khi Jesica khiến khối ngôi sao thuộc giới quần đùi áo số say như điếu đổ. Trong số tình nhân của Jesica đáng chú ý có tiền vệ từng khoác áo Napoli nay đã chuyển sang chơi bóng cho PSG, Lavezzi.