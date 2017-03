Bán kết cúp QG: Hà Nội T&T biến Hải Phòng thành cựu vô địch

B. Bình Dương phá dớp kỵ “rơ” ở Long An Cơn mưa nặng hạt suốt hiệp 1 làm mặt sân Long An ướt sũng nước khiến cho cả hai đội nhập cuộc rất khó khăn. Chỉ trong vòng 45 phút đầu, Abass đã hoàn thành cú hat trick đưa B. Bình Dương vượt lên dẫn trước, trong đó có hai bàn từ phản công nhanh nhờ… sân trơn bóng ướt.

B. Bình Dương may mắn vượt qua ĐT Long An. Ảnh: XUÂN HUY Khi cơn mưa tạnh và mặt sân khô ráo ở hiệp 2 thì ĐT Long An tìm lại được chính mình bằng lối chơi kỹ thuật với những pha phối hợp nhỏ. Chỉ cần 10 phút, lần lượt Tài Em, Lima có hai bàn thắng rút ngắn 2-3 và trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi chủ nhà chơi rất khí thế. Phút 87, cựu binh Tài Em hoàn thành cú đúp san bằng 3-3 cho ĐT Long An mà sau này, chính HLV Nguyễn Thanh Sơn của B. Bình Dương thừa nhận ông đã thót tim với nỗi ám ảnh thua trận lởn vởn. Rất may ở phút bù giờ đầu tiên, trong một tình huống có phần chủ quan của hàng phòng ngự chủ nhà, Tấn Tài đã thoát xuống đánh đầu ấn định 4-3 cho B. Bình Dương phá dớp kỵ “rơ” trên sân Long An. TẤN PHƯỚC