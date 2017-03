Bán kết Cúp Quốc gia 2015: Gánh nặng đá cúp

“Chén sành”chọi “chén kiểu” Mùa bóng này sân Long An trở thành địa danh “đi dễ khó về” với bất kỳ đội bóng nào. Tại V-League, họ mới chỉ thua trận trên sân nhà trước Than Quảng Ninh. Tại bán kết Cúp Quốc gia nếu đem điểm số V-League ra so sánh thì B. Bình Dương hơn rất nhiều trong đó có 7 điểm và thứ hạng cách biệt đến bốn bậc. Tuy nhiên, Cúp Quốc gia thì lại khác và thường thì cúp này rất ít đội vô địch V-League dám đeo đuổi do sợ bị các đội ghét tội “ăn dày”. Lãnh đạo ĐT Long An đã treo khoản thưởng cứng nếu thắng B. Bình Dương sẽ có 800 triệu đồng tiền thưởng (300 triệu đồng thắng trận và 500 triệu đồng cho việc có mặt ở chung kết). Ngoài ra là những khoản thưởng mềm từ các cấp đặt ra. Căng ra đá thì B. Bình Dương được ví như “chén kiểu” do còn phải tính toán để vô địch V-League trong tình trạng cần bảo toàn lực lượng và nhiều cầu thủ đang chấn thương. Còn với "chén sành" như ĐT Long An thì cứ đối thủ đến sân là họ căng ra chiến không ngại va chạm. Những Tài Em, Nhật Tân, Chính Công, Quang Thanh, Thanh Giang, Quốc Cường… đều là những trụ cột thể hiện độ vững chãi cao nơi hàng phòng ngự chủ nhà còn đội khách B. Bình Dương thì ngoài việc phá “dớp” còn phải tính xa hơn cho mục tiêu của mình. V-League 2015, B. Bình Dương mang “chén kiểu” đến đất Long An đã từng thua “chén sành” 1-3 và lần này thì tính toán đường xa ở V-League càng khiến cuộc đối chọi “chén sành, chén kiểu” thêm thú vị. TẤN PHƯỚC