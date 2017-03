Bán kết giải U-21 báo Thanh Niên: Bóng đá miền Trung và miền Tây hồi sinh

Sự có mặt của An Giang lẫn Bình Định tại bán kết đều đem đến nhiều bất ngờ, bởi cả hai không được giới chuyên môn đánh giá cao trước vòng chung kết. Nếu như An Giang đồng đều về lối chơi do lứa cầu thủ trẻ được ăn, tập với nhau nhiều năm trời thì đội bóng đất võ là một tập thể trẻ với một vài cá nhân có thể tạo nên sự đột biến.

Đội U-21 Bình Định (phải) là một bất ngờ tại giải liệu có giải mã được U-21 An Giang cũng ẩn chứa nhiều bí ẩn. Ảnh: XUÂN HUY



Tại vòng loại, An Giang dưới sự chỉ huy của cựu HLV đội tuyển nữ quốc gia Trần Ngọc Thái Tuấn xuất sắc loại hàng loạt “anh hào miền Tây” Đồng Tháp, ĐT Long An, Cần Thơ để đường hoàng có mặt ở vòng chung kết. Đến thời điểm này, đội bóng miền Tây cũng đang sở hữu hàng công mạnh nhất với tám lần chọc thủng lưới đối phương. Thi đấu nổi bật nhất trong đội hình là tiền vệ Trần Tấn Tài. Các vệ tinh Như Ngà, Thanh Thảo… cũng là những mắt xích không thể thiếu trong cách vận hành lối chơi của An Giang.

Bình Định dưới sự dẫn dắt của HLV chuyên trị đội trẻ Phan Tôn Quyền cũng có những chuyển biến đáng tích cực tại Cúp Clear Men năm nay. Tuy không nắm quyền tự quyết nhưng từ tinh thần thi đấu fair play của Hà Nội T&T (thẳng tay loại SHB Đà Nẵng) Bình Định có được vé đi tiếp sau trận thắng Sanatech Khánh Hòa.

Tuyến tiền vệ của Bình Định được đánh giá cao không kém đối thủ khi sở hữu đội trưởng Cao Văn Triền rất đa năng trong tấn công lẫn phòng ngự. Tại vòng bảng, Triền hai lần được vinh dự nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bên cạnh đó những gương mặt trẻ như Trần Văn Nhớ, Nguyễn Văn Ton… cũng để lại nhiều dấu ấn rất tích cực.

So với tất cả đội bóng tham dự vòng chung kết, các cầu thủ Bình Định có tuổi đời lẫn tuổi nghề trẻ nhất (đa phần sinh 1997-1998). Thế nên đó cũng là điểm mạnh (thi đấu thoải mái) và yếu huyệt (thiếu kinh nghiệm) của đội bóng đất võ trong những trận cầu quyết định như bán kết.

Trong cuộc đối đầu này, An Giang được đặt ở thế kèo trên nhưng trong các trận knock out lại luôn có lắm bất ngờ.

Dù sao thì người hâm mộ cũng hạnh phúc bởi sự hồi sinh nơi bóng đá trẻ đất võ và bóng đá miền Tây với một An Giang từng làm mưa làm gió trong những năm 1980.