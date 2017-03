Theo ĐỨC MẠNH (Infonet)

Báo Anh đưa tin MU mua lại Ronaldo với giá 65 triệu bảngThể thao NH Anh | Cập nhật chủ nhật, ngày 05/05/13 01:12 chiềuGoogle +1Google +1FacebookTờ Starsport đăng tin ông chủ của đội chủ sân Old Trafford muốn đưa CR7 trở lại Old Trafford trong mùa hè 2013, và khoản tiền được duyệt chi cho vụ này là 65 triệu bảng.Liên quanSau khi Real thất bại ở Champions League, tương lai của HLV Jose Mourinho và cầu thủ sáng giá nhất của CLB này, Ronaldo trở thành đề tài quan tâm của giới truyền thông châu Âu. Có thông tin “Người đặc biệt” muốn đem CR7 đến CLB mới trong trường hợp chia tay Kền kền trắng mùa hè năm nay. Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Jose Mourinho sẽ trở lại Chelsea. Nếu điều này trở thành sự thật, Ronaldo gần như chắc chắn sẽ không theo HLV Mourinho, bởi anh không đời nào chịu thi đấu cho đại kình địch của MU ở Ngoại hạng Anh.Mọi chuyện bất ngờ diễn ra theo chiều hướng mới khi Quỷ đỏ muốn đưa Ronaldo trở lại “Nhà hát của những giấc mơ”. Đây là thông tin được đăng tải trên tờ Starsport số ra mới nhất. Để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha rời khỏi Real, ban lãnh đạo Quỷ đỏ quyết định duyệt chi 65 triệu bảng cho HLV Ferguson trong vụ này.Trong bối cảnh các CLB lớn ở châu Âu đang phải thắt chặt chi tiêu do khủng hoảng tài chính, đây là khoản tiền khá lớn. Tuy nhiên, so với thời điểm năm 2009 Real phải chi ra 80 triệu bảng để chiêu mộ Ronaldo từ MU, thì Kền kền trắng sẽ phải chịu lỗ 15 triệu bảng. Dĩ nhiên Chủ tịch Perez sẽ không đời nào chấp nhận để CR7 ra đi với lời đề nghị này.Tuy nhiên, dù không muốn mất đi cầu thủ sáng giá nhất của đội bóng, nhưng ban lãnh đạo Real cũng cần phải đưa ra kế hoạch thuyết phục Ronaldo tiếp tục yên tâm gắn bó với CLB. Hiện tại, tâm lý của CR7 đang bị ảnh hưởng khi Real có thể "tan đàn xẻ nghé" trong trường hợp HLV Jose Mourinho ra đi. Lúc đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn đem theo một vài cậu học trò cưng của mình.Cũng liên quan đến việc MU muốn chiêu mộ Ronaldo, một nguồn tin thân cận của cầu thủ 28 tuổi này cho biết: “Cậu ấy nói với các cầu thủ MU sẽ xem xét nghiêm túc chuyện quay trở lại sân Old Trafford”. Đây là thông tin đang khiến CĐV Quỷ đỏ rất vui mừng. Nếu Ronaldo có thể tái hợp MU ở mùa hè này, sức mạnh của CLB sẽ được tăng cường đáng kể. Lúc đó, CLB lại có khả năng rất lớn chinh phục Champions League thêm một lần nữa.