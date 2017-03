Báo chí Anh hỉ hả với tin Terry từ giã đội tuyển

John Terry bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand trong trận đấu tháng 10 năm ngoái (Nguồn: AFP)

Quyết định gây sốc của thủ quân Chelsea được đưa ra trước khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) mở phiên điều trần về vụ Terry bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers, bất chấp việc tòa án đã xác định là Terry vô tội.



Biên tập viên tờ The Times viết rằng “bóng đá đã bị vấy bẩn” khi nhắc lại sự cố diễn ra hồi tháng Mười năm ngoái”, rồi kết luật “Terry đã cuối cùng cũng đã làm điều đáng phải thực hiện, dù có thể đó là điều khó khăn nhất anh ta từng làm.”



Trong khi đó, tờ lá cải The Sun giật tít “JT đã đi khỏi đội tuyển Anh” và chua thêm “78 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, những không có giọt nước mắt nào cả.”



Tờ này cũng nói rằng “ngày càng có nhiều cổ động viên căm ghét cầu thủ này dù rằng anh ta vẫn là trung vệ hay nhất nước Anh... sự nghiệp của Terry như một bộ phim truyền hình sướt mướt và giờ là vô vị.”



Báo chí Anh cũng liệt kê lại hàng loạt những bê bối của Terry trong quá khứ, từ vụ say rượu đánh một du khách Mỹ chỉ ít ngày sau vụ khủng bố 11/9, rồi vụ “chim chuột” bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge là người mẫu Vanessa Perroncel.



Tờ Mirror nói thêm rằng Terry không xứng đáng là một biểu tượng của cộng đồng.

Tờ Sun thì đặt một giả thiết khá ngộ “Biết đâu đấy có một ngày nào đó anh ta sẽ trở lại, trên cương vị... huấn luyện viên!”./.

Theo A.Q (Vietnam+)