Báo chí Nhật đòi M.U trả tự do cho Kagawa

Kể từ khi rời Borussia Dortmund chuyển sang thi đấu cho M.U, Shinji Kagawa chưa thực sự khẳng định được tài năng và vị thế của mình ở SVĐ Old Trafford. Anh không được thi đấu thường xuyên như khi còn là người của Die Borussen, và khi được trao cơ hội cũng chưa thể tái lập được phong độ chói sáng của chính mình thời gian trước.

Nhận thức được vấn đề với “báu vật quốc gia”, giới truyền thông Nhật Bản đã nhanh chóng đứng về phía Kagawa và gây sức ép yêu cầu M.U để anh ra đi. Phiên bản tiếng Nhật của báo thể thao điện tử Yahoo ngày hôm nay đã trích dẫn một số nguồn tin trong nước, cho rằng Kagawa hiện đang rất buồn chán và thất vọng sau khi bị thay ra giữa giờ trong trận đấu với West Brom.





Ngôi sao Đông Á này khẳng định anh không hề bị chấn thương, và cũng cho rằng HLV David Moyes không thay anh ra vì lý do chiến thuật. Kagawa cảm thấy chiến lược gia người Scotland không hết lòng ủng hộ anh, và đó cũng chính là lý do anh chưa thể thoát khỏi cái bóng của chính mình ở Old Trafford.





Yahoo cho rằng nếu cảm thấy không được trọng dụng ở Manchester, tiền vệ người Nhật Bản sẽ tìm đến một nơi anh thể hiện được tài năng của bản thân. Về vấn đề này, Yahoo tin rằng Dortmund và HLV Jürgen Klopp luôn sẵn sàng chào đón anh trở lại mái nhà xưa.

Theo Hoài An (Bongdaso)