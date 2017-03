Báo chí thân Real "đánh" Gerard Pique tả tơi

Nguyên nhân dẫn đến chiến dịch đòi treo giò Gerard Pique mà AS và Marca đang phát động đến từ chiếc thẻ vàng mà trung vệ của Barcelona phải nhận ở những phút cuối trận thắng 4-0 trước Rayo Vallecano. Số là trước trận gặp Rayo Vallecano, Gerard Pique đã lĩnh 4 thẻ vàng. Và theo quy định, hậu vệ của Barcelona sẽ không được sự trận El Clasico nếu phải nhận thêm 1 thẻ vàng nữa ở vòng đấu tới với Levante. Để tránh tai nạn có thể xảy ra với mình, Gerard Pique đã chủ động nhận thẻ vàng ở cuộc chạm trán Rayo Vallecano, theo cáo buộc của AS và Marca. Những bằng chứng buộc tội Gerard Pique của AS và Marca có vẻ hợp lí. Bởi ở tình huống Gerard Pique phải nhận thẻ vàng, trung vệ của Barcelona đã câu giờ một cách lộ liễu. Dù được trọng tài nhắc nhở nhưng phải mất hơn 20 giây Gerard Pique mới đưa bóng vào cuộc. Vì thế mà ông vua sân cỏ Angel Pérez Lasa đã dành cho cựu cầu thủ M.U 1 thẻ vàng. Như vậy Gerard Pique đã lĩnh đủ 5 thẻ vàng từ đầu mùa và sẽ phải nghỉ trận gặp Levante và sạch thẻ khi bước vào El Clasico với Real Madrid. Cũng theo quy định của LĐBĐ TBN, cầu thủ cố tình nhận thẻ tùy theo mức độ sẽ bị treo giò từ 1 đến 2 trận nữa. Vin vào điều luật này, AS và Marca đã gây sức ép lên LĐBĐ TBN đòi xử phạt Gerard Pique. Cũng liên quan đến sự cố câu thẻ, ở trận thắng 4-1 của Real Madrid trước Atletico, Xabi Alonso cũng được cho là chủ động nhận thẻ. Phút 40 hiệp 1, tiền vệ người TBN đã dính thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ 5 của Alonso từ đầu mùa, đồng nghĩa sẽ phải vắng mặt ở trận đấu với Sporting Gijon và sạch thẻ ở trận El Clasico. Theo Hữu Hải (Bongdaso)