Báo động cho giới HLV Anh

Redknapp hay Villas-Boas?

Không dưới một lần, Harry Redknapp được coi là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế HLV trưởng ở hàng loạt đội bóng lớn tại Premiership, thậm chí cả ở ĐT Anh. Cũng đã có lúc, người ta coi Sam Allardyce là một chiến lược gia tài năng, bản lĩnh đủ để lấp đầy khoảng trống của Alex Ferguson, Arsene Wenger… Hay như Steve McClaren, Roy Hodgson… họ đều ít nhiều được đánh tiếng cho một chỗ ngồi sang trọng.



Nhưng rốt cuộc, Redknapp vẫn chỉ quanh quẩn từ Portsmouth sang Tottenham. Allardyce thậm chí còn bị đánh bật khỏi làng HLV Premiership. McClaren phiêu bạt khắp nơi cứ như để trốn tránh cú phốt của vòng loại EURO 2008 với Tam sư. Hodgson từng được Liverpool trao cơ hội, nhưng chẳng bao lâu sau, ông đã phải rời The Kop với lý do không đáp ứng được kỳ vọng. Bây giờ, Hodgson hạ cánh xuống tận West Brom.



Tổng quát lại, có thể thấy số phận các HLV người Anh là vô cùng bấp bênh. Để đến bây giờ, trong số 20 HLV tại Premiership, chỉ có đúng 6 người mang quốc tịch Anh, hơn các HLV đến từ ngoài biên giới Liên hiệp Anh vẻn vẹn 1 người. Đáng buồn hơn, chỗ đứng của các HLV người Anh chỉ quanh quẩn ở những CLB làng nhàng, ít tham vọng và cũng ít cơ hội. Trong khi đó, HLV ngoại nắm hầu hết những chiếc ghế hào nhoáng nhất.



Dõi theo công cuộc tìm kiếm HLV trưởng Chelsea, thấy hầu như các chiến lược gia nội không có cơ hội. Sau khi chia tay Carlo Ancelotti, ban đầu Chelsea bóng gió đến Guus Hiddink, rồi cả Jose Mourinho. Kết lại, đội bóng giàu có và nổi tiếng chơi sang của tỉ phú Roman Abramovich quyết định rước về “thần đồng” Villas-Boas - HLV có tuổi chỉ bằng hơn nửa của Harry Redknapp, quốc tịch Bồ Đào Nha, nhưng được trả lương cao nhất nhì Anh. Từ Harry Redknapp đến Villas-Boas, dường như có một sự phân biệt quá lớn…



“Không thầy đố mày làm nên”

Tục ngữ có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Thiết nghĩ, câu nói ấy vận vào bóng đá nói chung và bóng đá Anh nói riêng thấy đúng quá. Bởi vẫn biết bóng đá là một môn chơi tập thể, vẫn biết để thành công, vai trò của một cá nhân không thể mang ý nghĩa quyết định. Nhưng khi cả ĐT Anh lẫn hầu hết các CLB Premiership luôn đặt nhiệm vụ tuyển lựa HLV trưởng lên hàng đầu, phải thấy rằng họ có lý do, có mục đích và yêu cầu rất cụ thể.



Bây giờ, trong suy nghĩ của đại đa số những người làm bóng đá xứ Sương mù, HLV người Anh không có thực tài. Thế nên, để đưa đội bóng cũng như nền bóng đá trên diện rộng đi lên, người ta phải quay sang cậy nhờ những chiến lược gia ngoại. Cái mác ngoại được sính đến nỗi đôi khi chẳng cần giàu kinh nghiệm lẫn thành tích, nhiều HLV ngoài biên giới nước Anh vẫn được trọng dụng.



Nói đến đây, chắc ai cũng mường tượng ra một viễn cảnh rất buồn cho các HLV người Anh. Cái tính bảo thủ truyền thống không được phép đem ra làm lý do bao biện cho sự tự ti, thiếu tính quyết đoán, dám làm dám chịu của các ông thầy Anh, nhất là lớp HLV trẻ tuổi, còn nhiều thời gian phát triển. Bởi chính sự yếu kém cả về chuyên môn lẫn tinh thần của họ đang làm mất dần đi bản sắc Anh trong bóng đá nước này, ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Mà khi đã không còn bản sắc, vinh quang sẽ trở nên vô cùng xa xỉ…

BẠN CÓ BIẾT?

Chỉ có 6 HLV “Anh xịn” tại Premiership

Nếu không có bất ngờ lớn, 20 CLB Premiership 2011/12 kể như đã chốt xong nhân sự BHL. Theo đó, mùa giải tới, sẽ chỉ có đúng 6 HLV mang quốc tịch Anh. Trừ 9 trường hợp đến từ các quốc gia thuộc Liên hiệp Anh, thì vẫn còn tới 5 HLV ngoại xịn. Đáng chú ý, 3 trong 5 HLV ngoại xịn đang dẫn dắt các đội bóng trong Top 4, lần lượt là Villas-Boas của Chelsea, Roberto Mancini của Man City và Arsene Wenger của Arsenal.

Theo Huy Nam (Bongdaplus)