Bạo lực bùng phát ở V-League 2010: Rầy nâu lờn thuốc

Từ Tây đến ta Siêu sao cỡ Cristiano Ronaldo của Real Madrid do cáu kỉnh trong một pha tranh chấp bị kéo áo, anh đã vung tay vào mặt đồng nghiệp Mtiliga của CLB Malaga. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ronaldo. Chưa hết, ngay hôm sau, ban tổ chức La Liga sau khi xem lại băng ghi hình đã treo giò Ronaldo thêm hai trận nữa. Cú đánh “nóng” của Ronaldo rất dễ bào chữa hơn do tình huống xảy ra nhanh và do phản xạ, huống hồ với những pha đánh “nguội” nhằm thẳng vào nhau như vừa xảy ra ở làng bóng V-League. Thế nhưng ban tổ chức vẫn làm ngơ trong khi có đầy đủ biện pháp ngăn ngừa. Ở ta thường thì những nhà tổ chức chỉ gói trong 90 phút và phần ẩu đả ngoài sân hay hiệu ứng sau trận đấu bạo lực thì hay đẩy cho “đó là vấn đề của xã hội”. Không đối diện với bạo lực bắt nguồn từ sân cỏ thì chẳng bao giờ triệt được bạo lực. GH