Báo Pháp chỉ trích thậm tệ chính sách chuyển nhượng của M.U

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, TTCN mùa Hè năm nay sẽ chính thức đóng cửa. Tuy vậy, tính đến thời điểm này, M.U vẫn chưa có thương vụ lớn nào. Cầu thủ duy nhất được họ chiêu mộ là Guillermo Varella, một hậu vệ người Uruguay chưa thực sự có tên tuổi ở châu Âu.

Dù đã lên kế hoạch mua một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới từ khá lâu nhưng đến nay M.U vẫn chưa thành công. Thiago Alcantara, mục tiêu của họ hồi đầu hè đã đầu quân cho Bayern Munich, trong khi Cesc Fabregas cũng đã công khai tuyên bố rằng anh sẽ tiếp tục gắn bó với Barcelona trong thời gian tới.





Trong một bài viết được đăng tải trên ấn bản điện tử chính thức, tờ báo So Foot của Pháp cho rằng M.U đang phải trải qua một mùa Hè “thảm họa”. So Foot chỉ cho M.U 1 điểm trong thang điểm 10 về các hoạt động chuyển nhượng, cho rằng các nhà ĐKVĐ Premier League đã gặp phải thất bại to lớn khi đến thời điểm này mới chiêu mộ được một cầu thủ “vô danh” người Uruguay.





Ngoài ra, M.U cũng bị So Foot chỉ trích vì đã không thể tìm ra một giải pháp êm thấm cho thương vụ Wayne Rooney. Tờ báo Pháp nhận định rằng chính sách chuyển nhượng của M.U sẽ gây hại cho bản thân đội bóng, khi mà họ vẫn chưa thể ổn định đội hình dù chỉ còn vài ngày nữa là Premier League sẽ chính thức khởi tranh.





Thành công duy nhất của M.U trên TTCN, theo So Foot , là việc họ đã chiêu mộ được Wilfried Zaha. Cầu thủ chạy cánh người Anh được tờ báo đánh giá rất cao, nhưng họ cũng cho rằng anh đang trở thành “vị cứu tinh” cho M.U khi góp phần giúp đội bóng che lấp một mùa chuyển nhượng thất bại.

Theo Hoài An (Bongdaso)