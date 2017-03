Báo quốc tế đưa tin Việt Nam điều tra tuyển quốc gia

Việt Nam để thua bốn bàn trong hiệp một vì những lỗi ở hàng phòng ngự. Ảnh:Reuters.

Tờ World Soccer có trụ sở ở Anh, một trong những tờ báo về bóng đá uy tín trên thế giới, hôm 12/12 đăng tin việc điều tra các tuyển thủ quốc gia của VFF. Tờ này viết: "Đội chủ nhà gây thất vọng vì màn trình diễn tồi tệ của hàng phòng ngự với những lỗi sơ đẳng, giúp Malaysia có bốn bàn chỉ trong hiệp một - trong đó có một bàn đá phản lưới nhà. Điều này dấy lên nghi vấn dàn xếp tỷ số trong trận bán kết AFF Cup".

AFP, một trong năm hãng thông tấn lớn nhất thế giới, cũng có bài viết liên quan đến việc điều tra các cầu thủ Việt Nam. Tờ này dẫn lời ông Nguyễn Xuân Gụ, phó Chủ tịch VFF: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngay lập tức đề nghị các cơ quan chức năng điều tra trận đấu. Chúng tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu phát hiện có sai phạm. Những bàn thua của Việt Nam là không thể chấp nhận được, đặc biệt là trên sân nhà".

Người hâm mộ thẫn thờ vì trận thua ở lượt về. Ảnh:Lâm Thỏa.

Một số tờ báo trong khu vực Đông Nam Á cũng đăng bài dựa trên thông tin của AFP. The New Paper (Singapore) giật tiêu đề: "Bán độ? Việt Nam điều tra trận thua Malaysia". Tờ này nói thêm việc nghi ngờ không phải là vô lý khi Việt Nam những năm gần đây luôn xảy ra nạn dàn xếp tỷ số. "Bóng đá Việt Nam thời gian gần đây có nhiều vụ bán độ. Hai cầu thủ ngồi tù và sáu người khác nhận án treo khi bị phát hiện bán độ trong trận gặp Myanmar năm 2005", The New Paper viết.

Tờ New Strais Times (Malaysia) cho biết thêm Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hồi tháng 11 thuê công ty Thụy Sỹ, SportRadar, giám sát tất cả 18 trận đấu ở AFF Cup, nhằm phát hiện những dấu hiệu của dàn xếp tỷ số.

Tờ Yahoo Sport cũng đề cập đến việc điều tra nghi vấn bán độ ở Việt Nam. Tờ này cho biết Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng, rất ngạc nhiên vì trận thua đậm trước Malaysia. "Các hậu vệ của Việt Nam có tệ không? Rõ ràng là màn trình diễn của họ rất khác so với trận lượt đi. Tôi rất nghi ngờ về trận đấu này", Yahoo dẫn lời ông Dũng.

Theo Hữu Nhơn (VNE)