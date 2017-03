Bão tuyết tấn công, Premier League có nguy cơ bị hoãn

Mặt sân phủ đầy tuyết khiến các cầu thủ Chelsea không có việc gì làm ngoài... nghịch tuyết trong buổi tập chiều 18/1

Cụ thể hơn, cả sân tập Cobham của Chelsea, sân tập Harlington của QPR lẫn đại bản doanh Carrington của Man City đều bị tuyết phủ trắng. Và trận đấu có nguy cơ bị hoãn cao nhất vòng này là trận Southampton-Everton (ngày 22/1), do đường ống của hệ thống sưởi ấm ngầm dưới mặt sân St.Mary bị vỡ.



Tính đến hiện tại thì bão tuyết vẫn chưa tác động trực tiếp tới Premier League. Tuy nhiên, những hạng đấu thấp hơn thì đã phải chịu hậu quả, khi có 5 trận ở League One và 4 trận của League Two bị hoãn vì thời tiết xấu.

Theo H.P (Bongdaplus)