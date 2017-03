Barca chạy đà nhẹ nhàng trước trận gặp Arsenal

Seydou Keita, cầu thủ thường mài quần trên băng ghế dự bị, đã trở thành người hùng mới của đội bóng xứ Catalan với bàn thắng ở phút 43. Cầu thủ dọn cỗ cho Keita chính là Lionel Messi, người đang xếp thứ hai trong danh sách vua phá lưới.













Đội hình thi đấu:

Barcelona:

Valdés; Alves, Piqué, Milito, Maxwell (Abidal, 75'); Xavi, Mascherano, Keita; Pedro (Iniesta, 86'), Messi, Bojan (Villa, 65').

Zaragoza:

Doblas; Diogo, Jarosik, Da Silva, Lanzaro, Obradovic; Pinter (Edmilson, 55'), N'Daw, Ander Herrera (Jorge López, 71'), Bertolo (Uche, 50'); Sinama-Pongolle.

Theo Thúy An (VNE)



Dù có thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội lớn hơn hẳn nhưng Barca đã không thể đạt được tỷ số an toàn là hai bàn cách biệt.Trận đấu tối qua chứng kiến HLV Pep Guardiola tiếp tục cố gắng ra sân bất chấp căn bệnh đau lưng. Các bác sĩ chỉ cho phép Guardiola rời bệnh viện vài giờ trước trận đấu.Trái với hy vọng của HLV 40 tuổi về một trận đấu dễ dàng khi tiếp Zaragoza, đội bóng đang chiến đấu chống xuống hạng, Barca đã có sự khởi đầu không suôn sẻ. Guardiola đã không đưa vào sân đội hình mạnh nhất để giữ sức các ngôi sao trước ngày tái ngộ Arsenal. Trung vệ thủ quân Carles Puyol tiếp tục ngồi ngoài sân để tích lũy thể lực. Sergio Busquets, David Villa và Andres Iniesta đều không thi đấu ngay từ đầu, nhường chỗ cho Keita, Bojan Krkic và Gabi Milito.Barca tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Xavi, Pedro, Mascherano đều có cơ hội mở tỷ số nhưng thủ môn Toni Doblas của Zaragoza đều cản phá xuất sắc mỗi khi đội chủ nhà chuẩn bị ghi bàn. Phút 29, Keita đánh đầu vào lưới Zaragoza từ quả tạt của Dani Alves. Tưởng chừng tỷ số là 1-0 thì trọng tài quyết định thổi phạt việt vị đối với tiền vệ người Mali.Các CĐV Barca tại sân Nou Camp phải chờ đến phút 43 mới có cơ hội thỏa mãn niềm vui. Messi đi bóng đến sát đường biên ngang rồi chuyền lại cho Keita dứt điểm từ cự ly 7 m trong tư thế không bị kèm. Tỷ số là 1-0 cho Barca.Trong hiệp một, Zaragoza cũng tạo ra một số pha lên bóng sắc sảo, nhưng nhìn chung các học trò của HLV Javier Aguirre chơi thiên về phòng ngự.Sau giờ nghỉ, diễn biến trở nên sôi động hơn nhờ quyết định chủ động tấn công của đội khách. Tiền vệ Nicolas Bertolo suýt ghi bàn gỡ hòa ở phút 50, khi anh vượt qua trung vệ Gerard Pique và sút chéo góc chệch cột dọc trong gang tấc.Barca tiếp tục chiếm ưu thế nhưng các cơ hội đều không tìm được khung thành Zaragoza. Xavi sút phạt đập hàng rào còn Alves sút xa chạm người hậu vệ đối phương bay ra ngoài. Doblas cứu được thêm một bàn thua khi đẩy cú đánh đầu của Pique.Với cách biệt một bàn, Barca lâm vào tình thế nguy hiểm ở phút 60 khi Sinama Pongolle đón đường chuyền dài để xâm nhập vòng cấm. Victor Valdes đã kịp cứu thua trong tình huống này.Nhận thấy cần nhân đôi cách biệt, Guardiola đã tung Villa, trung phong đang có gần 20 bàn tại Liga. Villa có hai cơ hội trước khung thành đội bóng cũ nhưng cả hai đều bị Doblas phá được.Villa còn có thêm một lần dứt điểm vọt xà sau khi Doblas phá được cú sút xa của Maxwell.Trong những phút cuối, Messi suýt ghi bàn thứ 27 tại Liga nhưng không thành công trong nỗ lực cách vạch vôi chỉ vài chục cm.Với chiến thắng tôi qua, Barca tạm gia tăng khoảng cách lên 10 điểm so với Real. Tối nay Real sẽ làm khách tại sân của Racing Santander. Ở nửa dưới bảng tổng sắp, Zaragoza vẫn hơn 2 điểm so với nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng nhưng vị trí này có thể thay đổi sau vòng 27.