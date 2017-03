“Barca đã sẵn sàng bán Dani Alves cho Man City”

Phát biểu này được đưa ra sau khi Barca và hậu vệ người Brazil không đạt được thỏa thuận để kéo dài bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa hè 2012. Alves chuyển tới Nou Camp từ tháng 7/2008 với phí chuyển nhượng 23 triệu bảng, kèm khoản “bonus” 7 triệu bảng tùy thuộc phong độ và số trận ra sân. Kể từ đó, cầu thủ có hộ chiếu Tây Ban Nha đã chơi rất hay, là chốt chặn đáng tin cậy bên cánh phải, đồng thời thường xuyên dâng cao tấn công, đóng góp nhiều vào lối chơi tiqui-taca của Azulgrana.

Dani Alves sẽ theo bước Yaya Toure chuyển đến Man City?

Tuy nhiên, giống như một số ngôi sao người Brazil khác, cầu thủ sinh năm 1983 lại rất “chảnh”. Anh liên tục trì hoãn việc gia hạn hợp đồng với đội bóng Catalan vì lý do lương bổng. Quá sốt ruột, Johan Cruyff, chủ tịch danh dự của Barca tuyên bố CLB sẽ bán Dani Alves.



Cựu danh thủ người Hà Lan thẳng thừng: "Barca vẫn là đội bóng hùng mạnh dù có hay không có Alves. Sẽ là tốt hơn cho chúng tôi nếu có cậu ấy? Đúng. Nhưng Man City quan tâm đến cậu ấy và sẽ là tốt hơn nếu bán, thay vì đợi đến năm sau và để cậu ấy ra đi tự do”.



Cruyff cũng so sánh với trường hợp tương tự, khi Barca bán tiền vệ Yaya Toure cho đội bóng Eastlands hồi tháng 7 năm ngoái với giá 24 triệu bảng. "Nếu cậu ấy chọn ra đi, mọi việc sẽ rất đơn giản. Chúng tôi sẽ nói: 'Cảm ơn, tạm biệt và chúc may mắn’. Điều đó hoàn toàn giống với câu chuyện của Toure. Huấn luyện viên Pep Guardiola muốn Alves ở lại, giống như ông ấy muốn Toure đừng ra đi, nhưng kết quả lại khác”, “Thánh” Johan kết luận.

Theo Anh Thy (VTC News)