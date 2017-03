Barca đi vào lịch sử mùa đông Liga

Thành tích hiện tại của thầy trò Vilanova nhiều hơn 5 điểm so với kỷ lục cũ do chính Barca lập dưới thời cựu HLV Pep Guardiola hai năm trước. Nếu cứ chơi như hiện nay, đội chủ sân Nou Camp hoàn toàn có khả năng vượt qua kỷ lục 100 điểm cả mùa giải do Real Madrid lập được tháng 5 năm ngoái.

Trong 19 trận đầu mùa giải La Liga 2012-2013, Barca chỉ bị mất điểm một lần duy nhất: hòa Real 2-2. Khoảng cách giữa hai đội hiện là 18 điểm, tương đương 6 chiến thắng.

Barca đang tạo ra những kỳ tích có một không hai trong mùa giải 2012-2013.

Với chiến thắng 3-1 trước Malaga tối chủ nhật, Barca còn lập một kỷ lục khác cho La Liga là ghi bàn trong 37 trận liên tiếp.

“Tôi vẫn chưa thể tin Barca kiếm được 57 điểm trong giai đoạn đầu mùa giải”, HLV Vilanova nói. “Sẽ là phi thường nếu chúng tôi cứ chơi như vậy trong giai đoạn còn lại”.

“Barca còn một trận trên sân của Real Madrid. Chúng tôi không được phép quên rằng khó khăn còn ở phía trước và cần tiếp tục tiến lên”, Vilanova nói thêm.

Theo Thùy Dương (VNE)