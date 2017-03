Barca dìm giá Fabregas

Cesc Fabregas

Đề nghị này chưa bằng mức giá mà Barca từng hỏi mua Fabregas hồi mùa Hè năm ngoái và còn thấp hơn rất nhiều so với đòi hỏi 54 triệu bảng mà Arsenal đưa ra mới đây.



Không chỉ vậy, Barca còn muốn gài thêm một điều khoản trong hợp đồng cho phép họ mua lại Alcantara với giá 7 triệu bảng nếu như cầu thủ này không được HLV Arsene Wenger trọng dụng tại sân Emirates.



Còn nhớ năm ngoái, đội bóng xứ Catalan đã đặt lên bàn đàm phán 38 triệu bảng tiền mặt hỏi mua Fabregas nhưng Arsenal thẳng thừng từ chối. Lần này, họ trở lại với lời đề nghị còn “bèo” hơn do quan ngại vấn đề thể lực của Fabregas không đảm bảo.



Do chấn thương, mùa vừa qua Fabregas chỉ đá chính 29 trận cho “The Gunners” ở tất cả các giải đấu. Dù vậy, anh vẫn ghi tới 9 bàn thắng và có 14 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.



Đề nghị mà Barca chuẩn bị đưa ra gần như chắc chắn sẽ bị Arsenal từ chối thẳng thừng. HLV Wenger không đời nào chịu mất đội trưởng trụ cột của mình với cái giá thấp như vậy.



Ngoài mục tiêu Fabregas thì Barca đang tiến gần tới việc chiêu mộ Giuseppe Rossi từ Villarreal và Alexis Sanchez từ Udinese.

Theo Chiêu Dương (Bongdaplus)