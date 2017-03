Barca được yêu thích nhất ở Tây Ban Nha

Kết quả khảo sát của tờ AS

Đó là kết quả của cuộc điều tra khảo sát do nhật báo thể thao AS mới công bố hôm qua. Kết quả cho thấy, có tới 44% số người được hỏi đã bày tỏ sự ủng hộ với đội bóng xứ Catalan. Qua đó, Barca vượt trên đại kình địch Real Madrid đúng 7 điểm.



Báo AS đã tiến hành rất nghiêm túc khảo sát này. Phóng viên của họ đã được cử đến 20 SVĐ của 20 CLB đang thi đấu ở La Liga để phỏng vấn. Số CĐV được hỏi lên tới 1.400 người.



Xu hướng này cũng cho thấy sự thay đổi rất lớn trong quan niệm về sự yêu ghét của CĐV ở xứ sở bò tót.



Còn nhớ trong một cuộc khảo sát khác diễn ra trước đó 8 năm, Real Madrid mới là đội bóng được yêu thích nhất, với 20 điểm hơn Barca. Còn trong năm 2007, điều tra của Trung tâm nghiên cứu tâm lý học (CIS) cũng cho kết quả: Real Madrid vượt trên Barca tới 7 điểm.



Cũng dễ hiểu tại sao Barca lại được yêu thích nhất ở xứ sở bò tót hiện giờ. Trong mấy năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, họ đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Đặc biệt, Barca luôn trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt làm say đắm lòng người, với phong cách tiqui-taca.



Một nguyên nhân khác là thành công của các cầu thủ Barca trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Có thể khẳng định, những năm gần đây, đội bóng xứ Catalan luôn góp nhiều quân nhất cho ĐTQG. Việc Tây Ban Nha vô địch châu Âu và Thế giới có sự đóng góp rất lớn của các ngôi sao “made in Nou Camp” như Xavi, Iniesta, Puyol, Pique…



Tiếp theo sau Barca và Real Madrid trong danh sách những đội bóng được yêu thích nhất ở Tây Ban Nha là Atletico Madrid và Valencia. Tuy nhiên, cả 2 đều chỉ nhận được 18% sự ủng hộ từ những người yêu bóng đá xứ sở bò tót.



2 đội bóng ít được mến mộ nhất trong danh sách khảo sát trên là Levante và Mallorca, khi họ đều chỉ nhận được sự ủng hộ của 3% số người được hỏi.