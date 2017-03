Barca giành giải thưởng "Nobel thể thao" Laureus

Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona nhận giải thưởng. (Nguồn: Getty)

Trong một đêm lạnh lẽo ở London, thủ đô của nước Anh, trước giờ trao giải, Ban tổ chức đã chiếu một băng video ghi lại những chiến công hào hùng của Barca trong năm vừa qua: giành Siêu Cúp Tây Ban Nha trước Real Madrid, mạch 16 trận thắng liên tiếp tại Liga, các trận chung kết lịch sử để đăng quang tại Champions League và Cúp Thế giới các câu lạc bộ.



Để được tôn vinh là Đội bóng xuất sắc nhất thế giới năm 2011, Barcelona đã phải cạnh tranh quyết liệt với đội vô địch thế giới môn rugby All Blacks; các nhà vô địch của Hội Bóng rổ Quốc gia (Mỹ) Dallas Mavericks; Đội đua Công thức 1 Red Bull; và đội tuyển môn criquet của nước Anh.



Trong lời phát biểu khi nhận giải, Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona, tự hào tuyên bố: “bí quyết của đội bóng này là trái tim, tình cảm, là mang trong dòng máu của mình màu sắc của đội bóng, như cha ông chúng tôi vẫn thế”.



Ông chủ của đội bóng xứ Catalunya cũng chúc mừng Alex Ferguson, người vừa được tôn vinh là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20 (cũng có mặt trong buổi lễ trao giải Laureus) nhưng không quên nhắc khéo: “Được chơi trận chung kết Champions trước Manchester United do một huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử dẫn dắt là một niềm vui lớn. Tôi hy vọng, với sự cho phép của Sir Alex, huấn luyện viên Pep Guardiola của chúng tôi sẽ được đứng bên cạnh ông trong sự thừa nhận quốc tế trong những năm tới.”



Do phải bận chuẩn bị cho trận bán kết lượt về tại Cúp Nhà vua trước Valencia, huấn luyện viên và các cầu thủ của Barca đã không thể tham dự lễ trao giải Laureus, danh hiệu duy nhất còn thiếu mà họ ước mơ nay đã trở thành hiện thực./.

Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam+)