Barca kiểm soát bóng thua đối thủ sau 5 năm!

Kể từ ngày Pep Guardiola lên dẫn dắt và áp dụng lối đá tiki-taka, Barcelona chưa một lần kiểm soát bóng thua đối thủ trong bất cứ trận đấu nào, kể cả khi họ mất người. Phương châm của Barca rất rõ ràng, cầm được bóng nhiều hơn đồng nghĩa có cơ hội chiến thắng nhiều hơn.

Tuy nhiên, sau một mùa giải thất bại tại đấu trường châu Âu cùng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Barcelona đã bắt đầu trình diễn một bộ mặt mới. Trận đấu với Rayo Vallecano rạng sáng nay là lần đầu tiên sau 317 trận, kể từ tháng 5 năm 2008, Barcelona mới lại cầm bóng ít hơn đối thủ.





Cụ thể, đội bóng của Tata Martino chỉ giữ bóng 45% so với 55% của Rayo trong trận đấu tại Teresa Rivero. Số đường chuyền và tỉ lệ chuyền chính xác của Barca cũng thấp hơn hẳn đối thủ (263 đường chuyền so với 344 của Rayo, và tỉ lệ chính xác 75% so với 79% của Rayo).





Với nhiều người, đây không khác gì một cú “sốc” nho nhỏ, đặc biệt khi Barca vẫn ra sân với những Xavi, Fabregas ở tuyến giữa. Tuy nhiên, với các cule, đây có thể là một tín hiệu vui cho đội bóng con cưng của họ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Barca đã thực sự thay đổi phong cách của mình, và quan trọng hơn, sự thay đổi đó vẫn đảm bảo một chiến thắng đậm đà cho họ.





Đêm qua, dù cầm bóng ít hơn Rayo nhưng Barca vẫn dễ dàng đánh bại đội bóng này với tỉ số 4-0 nhờ 1 hat-trick của Pedro và 1 bàn thắng khác của Cesc Fabregas.

Thống kê trận Rayo 0-4 Barca.

Theo Khánh Băng (Bongdaso)