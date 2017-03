Theo Đào Tùng (Khám phá)



Đây không phải là lần đầu tiên David Luiz xuất hiện trong danh sách chuyển nhượng của đội chủ sân Nou Camp. Vào mùa hè 2012, trung vệ người Brazil cũng được đội bóng này để mắt. Thời điểm đó, rất nhiều nguồn tin cho rằng Barca sẽ chi 40 triệu Euro (35 triệu bảng) có bản hợp đồng này. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Luiz vẫn là người của The Blues, thậm chí cầu thủ này còn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội bóng thành London.Barca muốn có David Luiz, Bóng đá, david luiz, barca, chelsea, brazil, chelsea, bong da, bongda, bong da so, ket qua bong da, tin bong da, bang xep hang bong da, bong da 24h, bao, bao bong daChưa hết, sau thảm bại 0-7 trước Bayern tại bán kết Champions League (2 lượt trận), một số tờ báo Anh còn khẳng định Barca có thể sẽ chi nhiều hơn so với con số 47,5 triệu Euro nhằm dứt điểm thương vụ này.Thế nhưng, thời điểm hiện tại cựu cầu thủ Benfica vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge tới năm 2017. Và kế hoạch di chuyển David Luiz khởi Stamford Bridge sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Chelsea có giành được vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới ở cuộc đua với Tottenham và Arsenal hay không.