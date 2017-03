Barca ngược dòng thắng Real tại Bernabeu

Ronaldo một lần nữa không chứng tỏ được bản thân khi đối đầu với Barca.







Đội hình thi đấu:

Real Madrid:

Casillas; Coentrao, Pepe, Ramos, Marcelo; Xabi Alonso, Lass (Khedira, min.63), Özil (Kaká, min.58); Di María (Higuaín, min.68), Cristiano y Benzema.





Barcelona

Víctor Valdés; Alves, Piqué, Puyol, Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta (Pedro, min.89); Alexis (Villa, min.84), Cesc Fábregas (Keita, min. 78) y Messi.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, Real thêm một lần “vẫy cờ trắng” trước lối chơi tiqui-taca của Barca. Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút đầu tiên nhưng đó lại là điểm sáng hiếm hoi trong màn trình diễn thiếu ấn tượng. Bình tĩnh lấy lại thế trận sau khi bị dẫn trước, Barca liên tục ghi ba bàn trong 33 phút để giành chiến thắng xứng đáng.Real toàn thắng 15 trận trước siêu kinh điển nhưng đúng như phát biểu của Xavi, thứ bậc trên bảng tổng sắp không có nhiều ý nghĩa trong các trận El Clasico. Trừ 20 phút nhập cuộc, đội chủ nhà hầu như không cầm được bóng. Khi tuyến giữa thuộc về Barca, HLV Mourinho lại có một quyết định gây ngạc nhiên - cho học trò chơi đôi công thay vì chiến thuật khóa chặt mọi ngả đường dẫn đến khung thành thủ môn Iker Casillas từng rất thành công trong trận chung kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha cuối tháng 4.Với sự "hợp tác" của đối thủ, Barca có nhiều pha lên bóng đúng như ý muốn, và ba trong số đó đã đem lại bàn thắng.Trên thực tế HLV Mourinho chỉ có một phần trách nhiệm đằng sau thất bại của Real. Phần còn lại thuộc về các cầu thủ, trong đó nổi bật là Cristiano Ronaldo. Một mình Ronaldo có ba cơ hội tốt nhưng vẫn thể hiện hình ảnh "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ". Sau bàn mở tỷ số không lâu, siêu sao người Bồ Đào Nha sút hỏng ăn hai lần trong thế trống trải. Đầu hiệp hai, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 với cú đánh đầu chệch khung thành trong thế đối mặt thủ môn từ cự ly 6 m.Barca có thể đã giành chiến thắng cách biệt lớn hơn. Andres Iniesta, David Villa và Messi liên tục bỏ lỡ cơ hội trong khoảng thời gian cuối trận. Nhưng thực tế cho thấy Barca không đạt phong độ nhất, thậm chí kém hơn trận thắng Real 3-2 ở Siêu Cup Tây Ban Nha bốn tháng trước.Trong 20 phút đầu, các pha đan bóng mượt mà kiểu tiqui-taca gần như biến mất. Hàng thủ Barca cũng gây lo lắng với không ít pha lên bóng như vào chỗ không người của Real. Bù lại cho khoảng thời gian nhập cuộc chuyệch choạch, các cầu thủ khách thể hiện khả năng dứt điểm rất tốt từ phút 30 đến 66. Đây là bước ngoặt dẫn đến chiến thắng cách biệt lớn nhất trong 7 trận siêu kinh điển từ đầu năm cho Barca.Nếu cần nếu tên một cầu thủ chơi không tốt bên phía Barca thì thủ môn Victor Valdes là ứng cử viên sáng giá.Từng bắt chính trong ba trận chung kết Champions League và hàng chục trận siêu kinh điển nhưng ngôi sao 29 tuổi lại phạm sai lầm khó hiểu khi trận đấu mới bước sang giây thứ 22. Trong một tình huống không sức ép, Valdes chuyền bóng thẳng vào chân Angel Di Maria trước vòng 16 m50. Tiền vệ người Argentina không tốn nhiều thời gian để biến "món quà" thành bàn mở tỷ số. Sau đường chuyền của Di Maria, Mesut Ozil sút đập chân một hậu vệ Barca. Bóng nảy lên cao và Benzema sút bồi tung lưới Valdes.Bàn thua quá nhanh thực sự gây bất lợi về tâm lý cho Barca. Trong 20 phút đầu, các cầu thủ áo sọc thường đưa bóng vội vã lên phía trên. Thậm chí Iniesta, Xavi và Busquets không giữ được khu trung tuyến, tạo điều kiện cho đối phương phản công. Đây là lý do dẫn tới hai cú sút của Cristiano Ronaldo từ cự ly 18 m trong thế trống trải. Rất may cho Barca, trong một buổi tối sa sút phong độ, CR7 tỏ ra vô duyên trước khung thành.Trong thế trận bất lợi về tâm lý và chiến thuật, Messi một lần nữa chứng tỏ vai trò quan trọng với Barca. Tiền đạo người Argentina không trực tiếp ghi bàn nhưng các pha đi bóng có giá trị không kém. Khi số đông hậu vệ Real bị hút về một phía, Messi lập tức dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.Tình huống gỡ hòa ở phút 30 diễn ra đúng như kịch bản trên. Sau pha đi bóng từ giữa sân, Messi chọc khe cho Alexis Sanchez xâm nhập khu 16 m50. Bị hai hậu vệ Real theo sát nhưng tiền đạo cánh người Chile vẫn tung cú sút chính xác vào góc xa. Tỷ số là 1-1.Khi trút được gánh nặng tâm lý, Barca chơi gắn kết hơn và mọi chuyện trở nên đơn giản. Lối chơi ngắn sở trường giúp thày trò HLV Guardiola có nhiều bóng hơn, tỷ lệ thuận với số tình huống nguy hiểm trước khung thành Real. Nhưng phải chờ đến phút 53 mới có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Xavi tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Marcelo đổi hướng bay vào lưới Casillas.Phút 65 là khoảnh khắc tốt nhất dành cho Ronaldo cũng như Real trong hiệp hai. CR7 có cơ hội gỡ hòa sau quả tạt chéo từ cánh trái. Ba cầu thủ áo trắng phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ môn Valdes nhưng Ronaldo đánh đầu cẩu thả chệch khung thành.Real đã phải trả giá đắt cho pha hỏng ăn. Barca tổ chức phản công. Messi một lần nữa đóng vai người hùng với pha đi bóng hút hậu vệ đối phương rồi chuyền cho Dani Alves.Sau quả tạt như đặt của Alves, Fabregas bay người song song với mặt sân đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1.Sau bàn thua thứ ba, Real gần như vỡ trận. Các cầu thủ áo trắng ham xông lên tìm bàn gỡ và để hở tuyến dưới. Barca có thể đã nâng tỷ số lên 6-1 nếu Iniesta, Villa và Messi may mắn hơn. Real có hai tình huống gây sóng gió trước khung thành Barca nhưng đều không thành công. Benzema sút chệch cột dọc trước khi thủ môn Valdes làm đổi hướng cú sút căng của Kaka.Theo Thúy An (VNE)