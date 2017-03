Barca quá mệt mỏi trước Arsenal

Barcelona đang rất mệt mỏi sau trận hòa 1-1 với Sporting Gijon. Chẳng thế mà mới đây, thay vì phải tập luyện để thi đấu với đại diện đến từ nước Anh trong khuôn khổ vòng loại Champions League, HLV Pep Guardiola đã cho các học trò nghỉ ngơi. Trở lại với trận hòa hôm thứ bảy vừa rồi, Barca đã phải nhờ đến bàn thắng vào những phút cuối trận của David Villa để cứu vãn một trận đấu trắng tay. Và việc phải vật lộn với Sporting Gijon trong suốt 90 phút đầy căng thẳng đã khiến các cầu thủ Barcelone mệt nhoài. Thêm vào đó, sự thiếu vắng Puyol cũng là một tổn thất, dù HLV Pep vẫn lên tiếng trấn an NHM: “Chúng tôi đã giành được rất nhiều trận thắng dù thiếu vắng anh ấy. Các cầu thủ đều quan trọng như nhau”. Trong khi Barcelona đang mệt nhoài và có thể sẽ bị giảm bớt sự hưng phấn do trận hòa với Gijon thì ở bên kia bờ chiến tuyến, Arsenal lại đang rất sung sức. Đội bóng thành phố London vừa mới có chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton tối thứ bảy vừa rồi và đang rất khát khao phục thù đại diện đến từ Tây Ban Nha. Còn nhớ, ở Champions League năm ngoái, Barca đã loại bởi Inter Milan. Một lý do chính dẫn đến điều đó là do ở trận lượt đi hành quân đến sân của đội bóng nước Italia, các cầu thủ Barcelona đã phải di chuyển bằng xe Bus. Chính điều này đã khiến những chiến binh của đội bóng xứ Catalan mệt mỏi và sớm sụp đổ trước thế trận tấn công của HLV Jose Mourinho cùng các học trò. Vậy nên, liệu điều đó có xảy ra, thêm một lần nữa. Theo Nguyễn Nhu (Bongdaso)