Barca tăng giá vé El Clasico lên mức kỉ lục

Trận đấu đáng xem nhất của La Liga ở nhiều mùa bóng vừa qua chính là những cuộc chạm trán giữa 2 ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha, Barca và Real Madrid. Cũng bởi tính hấp dẫn, gay cấn mà cuộc so tài này luôn bán được số vé kỉ lục. Và cũng lợi dụng điều đó, BLĐ Barca đã quyết định tăng giá vé trận đấu này lên mức chưa từng có trong lịch sử. Theo thông báo mới được đội bóng xứ Catalan tiết lộ, giá vé các trận El Clasico được tổ chức tại Camp Nou ở mùa giải tới sẽ tăng từ 12,5% - 18%. Bởi vậy, để có được chỗ ngồi tốt nhất cho trận El Clasico vào 7/10, các CĐV Barca sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới 298 euro, hơn 33 euro so với mùa giải trước. Đây là mức giá vé đắt nhất trong lịch sử các trận Siêu kinh điển. Nhằm khuyến khích số vé được bán ra, BTC sân Camp Nou đã quyết định sẽ giảm 5% cho mỗi tấm vé được mua theo dạng “cặp đôi”. Mặc dù giá vé được đẩy lên mức khá cao nhưng các CĐV xứ Catalan không quá quan tâm về điều này. Mong muốn lớn nhất của họ trong mỗi mùa giải là được đón xem trận cầu Siêu kinh điển ngay tại Camp Nou. Sở dĩ BTC sân Camp Nou và BLĐ Barca đi đến quyết định tăng giá vé là do những khó khăn về tài chính mà họ đang gặp phải. Do chi khá nhiều cho chuyển nhượng, quỹ mua sắm của đội bóng này trở nên cạn kiệt. Tân HLV Tito Vilanova chỉ còn nhận được 40 triệu euro cho phiên chợ mùa Hè 2012. Bởi vậy, các CĐV xứ Catalan vẫn vui vẻ chấp nhận giá vé. Đó cũng là hành động thể hiện tình yêu của họ đối với CLB. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)