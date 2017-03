Barca thắng nhờ Messi và... trọng tài

Messi ăn mừng bàn thắng với Alexis Sanchez - Ảnh: AP



Sân của Osasuna là nơi "đi dễ khó về" với Barca. Mùa rồi, chính tại nơi đây, Barca đã thua 2-3 và hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga với Real Madrid. Ấy vậy mà HLV Vilanova vẫn rất mạo hiểm tung ra đội hình không phải mạnh nhất của mình. Có lẽ là ông muốn giữ sức cho trận lượt về Siêu cúp TBN sắp tới.Hai cầu thủ đã giúp Barca ổn định lối chơi trong các trận vừa qua là Xavi và Pedro đã được dưỡng sức trên băng ghế dự bị. Thay họ là Fabregas và Tello. Trong lần hiếm hoi được đá đúng vị trí của Xavi, Fabregas đã có một màn trình diễn không thể tệ hơn.Còn Tello cho thấy anh vẫn còn khá non kinh nghiệm. "Cộng hưởng" cùng Fabregas và Tello là màn trình diễn nhạt nhòa của Iniesta.Trái ngược với hình ảnh thiếu sức sống của Barca là sự tươi mới của Osasuna. Những tác giả chính trong thắng lợi 3-2 ở mùa rồi đã không còn nhưng Osasuna vẫn biết cách khắc chế Barca. Ở trận này, Osasuna dựa vào sự tinh quái của Sisi ở tuyến giữa, tốc độ và thể lực của Lamah ở cánh và khả năng dứt điểm của J.Llorente.Ngay phút thứ hai, Sisi đã khéo léo rê bóng vượt qua cả Puyol và Pique, đối mặt với Valdes nhưng cú sút mạnh của anh không hiểm, thủ môn Valdes đẩy ra.Không phải chờ lâu, phút 17, Sisi chuyền bóng cho Lamah bên cánh trái, cầu thủ này tạt bóng bổng rất khó chịu vào giữa. Trong lúc hàng thủ của Barca gồm cả Pique, Puyol và cả Valdes đều đều chơi thiếu quyết liệt thì J.Llorente vẫn âm thầm theo bóng, vượt qua Alba rồi nhảy lên, đệm bóng vào góc hẹp, mở tỷ số trận đấu.Ghi bàn trước, trong khi Barca lại thi đấu dưới sức, Osasuna có một thế trận khá tốt.Họ không chủ động chơi nhanh nhưng phòng thủ chủ động, tích cực áp sát, pressing, không cho các cầu thủ Barca có thời gian xử lý bóng. Bên phía Barca, vị trí quan trọng, "quả tim" của lối chơi tiki-taka do Fabregas đảm nhận đã không hoạt động đúng sức. Có thể nói Fabregas đã chơi một trận rất tồi và ảnh hưởng đến toàn đội. Fabregas không hỗ trợ phòng ngự tốt, nhiều lần đưa đồng đội vào thế khó cũng như không làm chủ được nhịp độ ở giữa sân.

Theo Đ.K.L (TTO)



Trong bối cảnh đó, Barca phải trông chờ vào các pha đột phá cá nhân. Một lần Tello nỗ lực sút bóng vào góc hẹp bật cột dội ra. Và một lần Alexis Sanchez căng ngang để Iniesta đối mặt khung thành trống nhưng do tác động của trung vệ Osasuna, Iniesta không thể có cú đệm bóng như ý. Cuối cùng Iniesta sút bóng lên trời. Cuối cùng, HLV Vilanova phải "ra tay" vào giữa hiệp hai. Thời điểm này Barcelona có ba sự thay đổi người: Xavi vào sân thay Fabregas; Pedro thay Iniesta và Villa thay Tello.Trong lúc Barca có sự thay đổi mạnh mẽ về đội hình thì thần may mắn cũng bắt đầu mỉm cười với họ. Đó là khi Nino cướp bóng trong chân của Busquets, đối mặt với Valdes nhưng cú sửa bóng lại tìm đúng cột dọc.Sự có mặt của Xavi đã giúp tiki-taka trở lại với Barca. Đến lúc này của trận đấu, người hâm mộ mới nhận ra một hình ảnh Barca quen thuộc. Vừa đá hay lên, vừa có may mắn lại được trọng tài góp sức, Barca có bàn gỡ.Phút 76, Messi đi bóng ở trung lộ, chuyền bóng cho Sanchez, bóng được đẩy tiếp đến Pedro.Sau một loạt nỗ lực đi bóng, Pedro căng ngang lại cho Sanchez để cầu thủ này tỉnh táo chuyền tiếp vào giữa cho Messi. Ở vị trí thuận lợi, Messi ngã người đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới. Bàn thắng này là kết tinh của một loạt pha đi bóng lắt léo và bật nhả tiki-taka nhưng nó sẽ không đến nếu trọng tài biên bắt chính xác hơn, căng cờ báo việt vị ngay trong tình huống đầu tiên, lúc Messi chuyền bóng cho Sanchez!Bàn gỡ giúp Barca hưng phấn. Sẵn đà lao lên, Barca có bàn thắng thứ hai. Phút 80, sau vài pha đan bóng, Xavi chuyền cho Alba bên cánh trái. Rất thoải mái cầu thủ này nhận thấy Messi giơ tay xin bóng ở trung lộ và chuyền ngay vào để Messi chạy cắt mặt, sút lơi bóng bằng má trong chân trái, đưa bóng vào góc xa, ấn định tỷ số 2-1.