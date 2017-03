Barcelona cuỗm Ashley Cole và Gareth Bale?

Ashley Cole và Gareth Bale (phải) đang là những mục tiêu hàng đầu của Barca

Hơn 1 tuần sau khi Tottenham đưa ra những tuyên bố cứng rắn về Gareth Bale, Barca đã nhanh chóng phái đại diện sang Anh thách thức sự gan lỳ của phía đối tác. Theo tờ Marca, có ít nhất 2 tuyển trạch viên vô cùng kinh nghiệm của Barca sẽ theo chân chuyên gia “săn đầu người” Albert Valentine sang Anh dịp này. Mục tiêu của nhóm “đặc phái viên” này rất rõ ràng: phải mang thành quả về Nou Camp.



Về thương vụ Bale, bất chấp chủ tịch Sandro Rosell vừa lên tiếng phàn nàn về mức giá theo ông là quá cao và vô lý, Valentine khẳng định, Barca vẫn sẵn sàng chi ở ngưỡng 50 triệu euro như lời dạm hỏi ban đầu. Tất nhiên bản thân Valentine hiểu rằng, tiền tấn chưa chắc đóng vai trò bước ngoặt trong thương vụ này.



Đó chính là lý do ông muốn thân chinh sang Anh. Valentine sẽ đánh vào tâm lý của Bale, với những lời hứa hẹn về một suất đá chính thường xuyên bên cạnh những siêu sao hàng đầu thế giới như Messi, Xavi, Iniesta và dĩ nhiên là cả chế độ đãi ngộ mà Spurs không đời nào duyệt cho Bale.



Tuy nhiên, mục tiêu của nhóm săn đầu người Barca phái tới Anh không chỉ có mỗi Bale. Để củng cố hành lang trái, Barca cần ít nhất 2 cầu thủ. Và đó là lý do gã khổng lồ xứ Catalonia còn đang nhòm ngó tới cả Ashley Cole (Chelsea) nữa.



Đây không phải là lần đầu tiên Barca ngỏ ý muốn đưa hậu vệ trái xuất sắc của nước Anh về Nou Camp. Nhưng xét về tính thời điểm, màn dạm hỏi lần này khả quan hơn cả. Bởi Chelsea đang sa sút và may mắn cho Barca, chính Cole cũng là một trong những nguyên nhân kéo hàng thủ The Blues đi xuống. Ở tuổi 30, Cole đã không còn thích hợp với những pha lên công về thủ đều đặn như trước. Theo giới chuyên môn phân tích, lối chơi đập nhả nhiều, tránh cho các cầu thủ mất sức quá nhiều của Barca có vẻ như thích hợp hơn với độ tuổi của Cole.



Thêm vào đó, sau liên tiếp những scandal tình ái kéo dài suốt nhiều năm qua, Cole đang trở thành cái tên bị soi mói, bới móc nhiều nhất làng giải trí xứ sương mù. Cuộc sống đời tư không thực sự thoải mái, kết hợp với đà sa sút của Chelsea chính là nguyên nhân cốt lõi kéo Cole ngày càng muốn rời xa Stamford Bridge. Theo tờ Mirror, nếu Cole rời Chelsea, giá chuyển nhượng của anh sẽ rơi vào khoảng 10 triệu euro.



Với mức giá khá mềm, kèm theo đẳng cấp đã được kiểm định của Cole, Barca tỏ ra sốt sắng với thương vụ này hơn bất kỳ mục tiêu nào khác cũng không có gì là khó hiểu. Bởi 2 mục tiêu mà đội chủ sân Nou Camp nhắm tới cho vị trí hậu vệ trái trước đó: Jordi Alba (Valencia) và Michel Bastos (Lyon) đều không có bất kỳ động thái nào thể hiện họ muốn gia nhập Barca.

Theo Trang Anh (Bongdaplus)