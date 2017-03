Barcelona tính đổi Villa lấy Tevez và Kolarov

Theo thông tin trên tờ Caught Offside, Barcelona đang muốn đổi tiền đạo người Tây Ban Nha, David Villa lấy chân sút Argentina, Tevez và hậu vệ trái Kolarov của Manchester City. Thời Villa tỏa sáng ở Barca sắp hết? Việc Barcelona để tiền đạo David Villa ra đi không phải là điều quá ngạc nhiên với giới mộ điệu. Hè vừa rồi, khi thiếu tiền chiêu mộ Cesc Fabregas và Alexis Sanchez, Gã khổng lồ xứ Catalan từng tính tới phương án bán chân sút người Tây Ban Nha. Thêm vào đó, hiện tại nhà đương kim vô địch thế giới đang có mâu thuẫn với tiền đạo Messi. Nên biết, chân sút người Argentina là cái tên không thể chạm tới ở CLB xứ Catalan. Bất hòa với QBV 2010, khả năng Villa bị “trảm” là rất cao. Trong một động thái khác, The Citizens cũng đang muốn đẩy Tevez đi ngay khi được giá. Tuy nhiên đội chủ sân Etihad đang có đôi chút do dự về trường hợp của hậu vệ trái Kolarov. Cụ thể, Man City được cho là muốn đổi Tevez + tiền lấy David Villa. Hiện The Citizens vẫn đang đứng đầu BXH Premier League với 31 điểm sau 11 trận đấu, hơn đội thứ 2 là Man Utd 5 điểm . Trong khi đó, Gã khổng lồ xứ Catalan chỉ đứng thứ 2 trên BXH La Liga, kém Real Madrid 3 điểm. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)