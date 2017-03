Barcelona từng từ chối ký hợp đồng với Gareth Bale

Bale đang rất hạnh phúc tại Tottenham. (Nguồn: Getty Images)



Chính thái độ hờ hững đó của ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đã khiến cầu thủ xứ Wales này quyết định chọn Tottenham làm bến đỗ với giá 10 triệu bảng và giờ đang trở thành một trong những "món hàng hot" trên thi trường chuyển nhượng mùa Đông."



Trên ESPN.com, ông John Toshack cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Txiki Begiristain, Giám đốc kỹ thuật của Barcelona lúc đó về Gareth Bale song không hiểu sao họ nhất mực từ chối. Vì thế cậu ấy đã quyết định gia nhập Tottenham và giờ trở thành một cầu thủ không thể thay thế của đội bóng."



"Theo tôi, Bale là một cầu thủ xuất sắc và đa năng khi có thể chơi mọi vị trí ở cánh trái. Cậu ấy có khả năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp không kém gì Messi, còn ở những pha bóng cần đến tốc độ thì cậu ấy hơn hẳn so với tiền đạo Barca," ông Toshack so sánh giữa Bale và Messi - ngôi sao sáng nhất của Barca.



"So với thời điểm tôi đề nghị Txiki Begiristain để mắt tới Bale thì hiện giá trị chuyển nhượng của cậu ấy đã tăng lên gấp 5 lần,” cựu huấn luyện viên đội tuyển xứ Wales cho biết thêm.



Và quả thực, với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian qua tại Tottenham, đặc biệt là sau hai trận đấu với Inter Milan, Bale đang trở thành ngôi sao sáng nhất mà các đội bóng hàng đầu đều muốn có được anh.



Thậm chí theo báo chí Tây Ban Nha, Barca dù đang gặp khó khăn về tài chính nhưng vẫn sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng để biến Gareth Bale thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên, tài năng trẻ của Tottenham vẫn bỏ ngoài tai khi tuyên bố muốn gắn bó với đội bóng./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)