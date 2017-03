Bắt chước Zidane, Henry bị phạt vì "thiết đầu công"

Tiền đạo Thierry Henry đã bị cấm thi đấu một trận sau khi có hành động không đẹp mắt ở một trận đấu thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS)



Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa New York Red Bulls và Sporting KC ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Trong một pha dàn xếp đá phạt, Henry bỗng dưng chạy xộc vào húc thẳng trán vào mặt của tiền đạo Kei Kamara bên phía Sporting KC.



Do Henry khéo léo ngã ăn vạ, nên trọng tài chỉ nhắc nhở và không rút ra bất cứ chiếc thẻ phạt nào.



Dường như áp lực khi bị Sporting KC dẫn bàn đã khiến Henry có hành động trên. Ở trận đấu này, Sporting KC đã thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.



Ngay lập tức, các phương tiện truyền thông đãv vis von cú húc đầu của cựu tiền đạo Arsenal với cú “thiết đầu công” kinh điển của của Zinedine Zidane nhằm vào Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006 giữa đội tuyển Italy và Pháp.



Sau khi xem lại băng ghi hình, Ban kỷ luật giải MLS vừa đưa ra quyết định cấm Henry thi đấu một trận. Ngôi sao người Pháp sẽ phải vắng mặt trong trận gặp New England vào Chủ Nhật này./.



Theo Huy Đồng (Vietnam+)