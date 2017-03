"Bật" Mancini, Wayne Bridge bán xới khỏi Etihad

Hậu vệ Wayne Bridge nhiều khả năng sẽ chuyển tới Arsenal thi đấu dưới dạng cho mượn sau khi cãi nhau với HLV Mancini trong buổi tập ngày hôm qua. Cụ thể, hôm qua chiến lược gia người Italia đã lớn tiếng chê trách Wayne Bridge vẫn vui vẻ nhận lương 90.000 bảng/tuần tại The Citizens mà chả quan tâm việc có được thi đấu hay không. Bridge (giữa) sẽ phải ra đi sau khi cãi nhau với HLV Mancini “Với một cầu thủ (như Bridge), được ra sân thi đấu là rất quan trọng. Tôi không hiểu sao 1 số người cứ thích ở lại CLB trong khi biết mình sẽ không được thi đấu. Khi chúng tôi còn trẻ và bắt đầu chơi bóng, chúng tôi không quan tâm tới tiền bạc. Chúng tôi chơi bóng vì chúng tôi yêu bóng đá và mọi cầu thủ đều đặt ra một mục tiêu: Phải được thi đấu”, HLV Mancini chỉ trích Bridge. Ngay sau đó, trong buổi tập của The Citizens, một cuộc khẩu chiến ác liệt giữa hậu vệ người Anh với HLV Mancini đã nổ ra trước sự chứng kiến của toàn bộ cầu thủ Man City. Bridge rất tức giận khi cho rằng anh vẫn tập luyện rất chăm chỉ để đảm bảo thể lực và phong độ nhưng lại không được HLV Mancini trọng dụng. Một minh chứng cụ thể là chiến lược gia người Italia đã để Pablo Zabaleta đá ở vị trí hậu vệ trong trận gặp Arsenal thay vì chọn Bridge. Cãi nhau với HLV Mancini, Wayne Bridge gần như chắc chắn sẽ bị The Citizens cho mượn ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Hiện Arsenal đang rất quan tâm tới Bridge khi hậu vệ Kieran Gibbs và Andre Santos đều bị chấn thương. Điều duy nhất cản trở thương vụ này là The Citizens đang không muốn cho các đối thủ tại Premier League mượn Bridge. Hồi Hè vừa rồi, Newcastle cũng đã ngỏ ý muốn mượn Bridge nhưng bị Man City từ chối. HLV Mancini khi đó đã muốn đẩy Bridge tới Celtic (Scotland) nhưng không thành. Trong bối cảnh Arsenal cần người còn The Citizens lại muốn đẩy Bridge ra đi, nhiều khả năng thương vụ trên vẫn sẽ được thực hiện ở mùa Đông tới. Bởi lẽ Gã nhà giàu thành Manchester đang muốn lấy lòng Arsenal nhằm chuẩn bị cho thương vụ chiêu mộ Van Persie. Nên biết sau khi “đánh cắp” Narsi hồi Hè vừa rồi, mối quan hệ giữa Pháo thủ với The Citizens không mấy tốt đẹp. Theo Kinh Vân (Bongdaso)