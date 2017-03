Bất ngờ huỷ hôn, Forlan và bồ đường ai nấy đi

Lẽ ra, vào cuối tháng 7, 500 khách mời chính thức cùng hàng chục phóng viên truyền thông trên khắp thế giới sẽ đổ về khách sạn Four Seasons (Urugay) để chúc phúc cho chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid sánh đôi bên người tình xinh như mộng trong suốt cuộc đời. Thế nhưng, mọi dự định đã tan tành hết cả. Cuộc tình đẹp giữa Forlan và Nara đã đột ngột tan vỡ Sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Cũng chẳng có chuyện sinh con trước World Cup 2014 như siêu mẫu xứ Tango đã từng hào hứng chia sẻ. Thay vào đó, trên trang cá nhân Twitter của Zaira là dòng tâm sự đầy cay đắng: “Cảm ơn Chúa vì tôi đã chưa bước chân vào cuộc hôn nhân này”. Như vậy, sau 3 năm hẹn hò say đắm, Zaira đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình với Forlan - người đàn ông mà cô sẵn sàng hi sinh sự nghiệp tại Argentina để khăn gói lên đường tới Madrid lập nghiệp. Tới lúc này, người trong cuộc vẫn chưa đưa ra bất kì lời giải thích nào cho cuộc chia ly đột ngột. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tờ Diario Libre, xuất phát điểm dẫn tới sự tan vỡ là ở Diego Forlan. Trong kì nghỉ tại Miami vừa qua, cựu ngôi sao Quỷ đỏ đã thành thật thú nhận cùng cô người yêu bé nhỏ rằng anh chưa thực sự sẵn sàng cho mối ràng buộc hôn nhân. Lời nói như gáo nước lạnh hất thẳng vào ngọn lửa hi vọng đang sáng bừng trong lòng siêu mẫu xứ Tango. Cánh phóng viên săn tin đã ghi lại được khoảnh khắc giai nhân đẹp nhất 2010 (theo bình chọn của tờ Sport) ôm mặt khóc nức nở trong khi Forlan trầm tư ngồi bên cạnh. Có thể nói, Hè 2011 thực sự là quãng thời gian “chẳng lành” cho nhiều đôi trai tài gái sắc. Trước Forlan, Ashley Young và Liam Ridgewell cũng đã bất ngờ tuyên bố huỷ hôn trước sự ngỡ ngàng của NHM. Theo Hoàng Yến (Bongdaso)