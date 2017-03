Bất quá tam với Hà Nội T&T?

Nếu toàn đội Hà Nội T&T đã thực hiện được tuyên bố vào đến chung kết thì việc đại diện miền Tây - An Giang có mặt trong trận chung kết là điều gây bất ngờ nhất tại giải đấu năm nay.

Đã năm năm rồi, bóng đá trẻ An Giang mới lại giành quyền tham dự vòng chung kết giải trẻ U-21. Kể từ sau lần đoạt hạng Ba năm 2003, 12 năm ròng bóng đá An Giang chưa lần nào đứng trước cơ hội lớn như thế này. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến là một cựu vô địch 2013, á quân 2014 và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch 2015 - Hà Nội T&T thực sự là liều thuốc thử rất nặng ký đối với thầy trò Trần Ngọc Thái Tuấn.

Không sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ quốc gia như đối phương nhưng lợi điểm của An Giang có được lứa cầu thủ đồng đều, ăn tập với nhau nhiều năm liền cùng nền tảng thể lực rất tốt. Họ có thể đọc được ý đồ và hiểu ngay đồng đội mình muốn gì khi cầm bóng, từ đó dẫn đến sự nhịp nhàng trong các pha triển khai tấn công. Tuy nhiên, khâu dứt điểm đang tắc tịt trong trận bán kết gặp Bình Định đang khiến HLV Thái Tuấn đau đầu. Trận này, nếu không có sự lúng túng của hậu vệ đối phương cộng thêm một chút may mắn, có thể số phận trận đấu đã phải định đoạt từ chấm luân lưu may rủi.





Nếu An Giang có thủ môn Đặng Ngọc Tuấn được ví như người nhện có công lớn đưa An Giang vào chung kết thì Hà Nội T&T sở hữu vua phá lưới Văn Thành (9) rất nguy hiểm. Ảnh: QUANG THẮNG - XUÂN HUY

Nhằm đối phó với một Hà Nội T&T nổi trội về nhiều mặt, có thể HLV Thái Tuấn buộc phải chọn phương án phòng thủ phản công nhằm đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu định mệnh. Còn nhớ tại trận bán kết 1, hàng thủ kiên cường của An Giang cùng với tài nghệ bắt bóng như người nhện của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn đã biến Bình Định thành khán giả. Yếu huyệt cốt lõi trong lối chơi của An Giang nằm ở chỗ khi bị đối thủ đeo bám rát, độ nguy hiểm sẽ không thể phát huy tác dụng. Điều này cũng được HLV Phạm Minh Đức của Hà Nội T&T lưu ý khi ông có mặt trên sân Thống Nhất theo dõi cuộc đối đầu này.

Nếu như An Giang phơi bày nhiều sự yếu điểm thì với Hà Nội T&T, đội bóng thủ đô gần như không có khiếm khuyết nào trong lối chơi lẫn đội hình. Với việc sở hữu hai đội hình đồng đều thi đấu xoay tua thì việc cầu thủ được nghỉ ngơi hay các con bài chiến lược trong tay HLV Phạm Minh Đức quả thật không ít.

Sau chấn thương, tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh chưa lấy được cảm giác thì ông Đức đã có ngay tuyển thủ trẻ Đậu Văn Toàn trám chỗ quá hoàn hảo. Trên hàng công, sự lợi hại của trung phong Phạm Văn Thành (dẫn đầu danh sách vua phá lưới), tiền vệ Quang Hải, Đức Huy… đều có sẵn “máu săn bàn” thực sự là nỗi ám ảnh với bất kỳ hàng thủ nào. Trong lối chơi của mình, Hà Nội T&T không lên bóng ào ạt như các đối thủ nhưng trong mỗi đợt triển khai, họ đều có ý đồ và thường tạo được các tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Như HLV Phạm Minh Đức từng bộc bạch: “Tôi cũng có nỗi khổ và áp lực khi sở hữu nhiều tuyển thủ, tuyển thủ trẻ quốc gia trong đội hình”. Thế nên nếu gặp thất bại trước một An Giang mới lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết không khác gì “ngày tận thế” đối với HLV họ Phạm!