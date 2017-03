Bầu Hiển, Huỳnh Đức và… tiền

Các trận đấu khác ĐT Long An - B. Bình Dương (VTV6, BĐTV trực tiếp 16 giờ 30): Bất ngờ thú vị nhất đến vòng đấu này chính là ĐT Long An đá sáu trận duy nhất bất bại. Cái kiểu chơi phòng ngự phản công khó chịu từ thời HLV Calisto truyền lại cho Giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San được thực hiện bài bản làm cho các đối thủ không dễ phá. Chiều nay, trên sân nhà gặp loại thuốc thử mạnh B. Bình Dương mới là một thách thức thực sự nhiều khả năng sẽ phá vỡ khối bê-tông ĐT Long An. Than Quảng Ninh - Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 16 giờ): May mắn cho HLV Vũ Quang Bảo sau trận thua nặng SL Nghệ An 0-4 ở vòng đấu trước thì chiều nay Thanh Hóa có sự trở lại của hai tiền vệ sắc bén Hoàng Đình Tùng và Sỹ Cường sau án thẻ. Điều này bảo đảm cho đội khách Thanh Hóa có một sự liên kết bền vững hơn giữa các tuyến và giúp ông Bảo có nhiều phương án khoan thủng hàng thủ Than Quảng Ninh khuyết cả cặp trung vệ Bật Hiếu, Minh Tùng do thẻ phạt.