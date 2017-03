Bầu Hiển không trách Công Vinh

Sự xuất hiện của "bầu" Hiển trong bối cảnh những diễn biến ngày một nóng từ việc tố cáo vấn đề "một ông bầu hai đội bóng ở V-League"mà ông Kiên phát biểu trong cuộc họp Tổng kết VFF được cho là nhắm thẳng vào ông Hiển, sang chuyện mua Công Vinh và đến cuộc đua tranh thương hiệu "bóng đá Hà Nội" giữa một bên là bầu Kiên với một bên là bầu Hiển, khiến người hâm mộ chú ý. Văn hóa yên ấm, hòa bình giữa các đội bóng thủ đô đã bị tổn thương sau những nỗ lực cạnh tranh, giành giật giữa hai thế lực của bóng đá thủ đô.

Cuộc giao lưu của ông Đỗ Quang Hiển với bạn đọc trên báo Bóng đá dù liên quan đến nhiều thông tin khác nhau, nhưng đã chạm đến những điểm nóng nhất của làng bóng đá thủ đô cũng như Việt Nam hiện nay.

Ông Hiển (trái) và Công Vinh thuở còn cộng tác.

CÔNG VINH. Có vẻ như đã vượt qua được sự bực bội ban đầu sau vụ Công Vinh, ông Đỗ Quang Hiển giữ thái độ bình tĩnh khi được hỏi đến: “Tôi vẫn nói vui với mọi người rằng ta yêu nhau chẳng cần ai làm chứng. Từ suy nghĩ ấy, bầu Kiên yêu Công Vinh và Công Vinh yêu bầu Kiên thì họ tự nguyện đến với nhau. Tôi ủng hộ tình yêu ấy. Tôi cho rằng, trong cuộc sống cũng như bóng đá, nói thì dễ, làm mới khó nên cá nhân tôi cứ làm việc, cứ cống hiến và phần đánh giá thuộc về người xung quanh. Tôi là người của hành động và tôi vẫn đang hành động. Điều quan trọng nhất là mình làm được gì, cống hiến ra sao”.

“Tôi không trách Công Vinh vì tôi coi Công Vinh như con, như cháu. Nếu trách Công Vinh thì tôi phải trách mình trước, bởi vụ việc này đã làm méo mó hình ảnh của cầu thủ số một Việt Nam. Chúc Công Vinh vượt qua để phát huy bản lĩnh, tài năng cho màu áo mới. Tôi thực lòng chúc Công Vinh thành công”.

Những sự kiện trong quá khứ gần vẫn còn như đâu đây. Sau AFF Cup 2008, “bầu” Hiển trải thảm đón Công Vinh từ Sông Lam Nghệ An. Được xem là cầu thủ số một Việt Nam thời điểm đó, Công Vinh cũng nhận mức đãi ngộ kỷ lục, với giá “lót tay” gần 8 tỷ đồng cho hợp đồng ba năm. Tới Hà Nội T&T, Công Vinh không đóng góp được nhiều. Ở hai thời điểm Hà Nội T&T cần, Công Vinh lại không đáp ứng được sự kỳ vọng. V-League 2010 giải mà Hà Nội T&T vô địch, Công Vinh chỉ thi đấu có sáu trận và bị treo giò dài hạn sau sự kiện vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh. Chưa kịp trở lại sau án treo giò, Công Vinh dính chấn thương nặng. Tiền đạo gốc Nghệ An sau đó được đưa sang Bồ Đào Nha chữa trị. Khoản phí cho chuyến đi đó (chừng 35.000 EURO), theo tiết lộ của “bầu” Hiển là do ông chi trả. V-League 2011, ở trận “chung kết” với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, Công Vinh hoàn toàn mờ nhạt dù được HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu trong đội hình của Hà Nội T&T.

Nhưng việc ra đi bất ngờ của Công Vinh chỉ một ngày trước lễ ký hợp đồng với sự chuẩn bị rình rang cùng những tấm giấy mời được Hà Nội T&T gửi đi khắp nơi là một quyết định gây sốc.

TIỀN LÓT TAY. Những hợp đồng bóng đá tiền tỷ đang trở thành một trong những điểm nóng của bóng đá Việt Nam, khi mà từ nhu cầu có thật của thị trường cầu thủ, các vụ chuyển nhượng trong nước những năm qua đã liên tục được thổi giá một cách vô lý và gây khó khăn trực tiếp cho các lò đào tạo, trong khi chất lượng các trận đấu V-League không hề tăng, tình trạng đạo đức bị xuống cấp ở sân chơi trong nước đã đến mức gây bức bối. Bong bóng giá cầu thủ thể hiện rất lớn ở những khoản lót tay cao ngất ngưởng. Sự vô lý này khiến nhiều người băn khoăn không hiểu có xuất xứ từ đâu.

Ông Hiển thừa nhận đây là vấn đề khiến ông trăn trở trong nhiều năm qua. Ông chia sẻ: "Tôi vào bóng đá sau nhiều doanh nhân khác và chuyện lót tay cho cầu thủ hình thành từ rất nhiều năm nay, được xác lập từ trước tôi vào bóng đá. Khi tôi vào bóng đá, tôi là người mới nên phải đi theo vì đó là tiền lệ bởi vậy, hiện nay vẫn đang diễn ra. Tôi nghĩ rằng, cầu thủ không có lỗi mà lỗi thuộc về những người làm quản lý bóng đá. Để giải quyết vấn đề này, các nhà quản lý phải ngồi lại để tìm giải pháp để cân bằng quyền lợi của cầu thủ và CLB".

MỘT ÔNG BẦU HAI ĐỘI BÓNG. Một trong những vấn đề mà ông Kiên đề cập ở Lễ tổng kết mùa giải 2011, được hiểu là hướng về “bầu” Hiển. Cụ thể, ông Kiên đề nghị VFF cần mạnh tay chấm dứt tình trạng một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng. Không đứng tên làm chủ tịch nhưng ông Đỗ Quang Hiển vẫn được mặc định xem là “bầu” của hai đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Về điều này, ông Hiển chia sẻ quan điểm mà ông cho là "chính thống" của mình: “Về pháp lý, CLB HN.T&T thuộc Công ty cổ phần thể thao T&T, SHB.ĐN thuộc Công ty cổ phần thể thao SHB. Đà Nẵng. SHB tài trợ cho Công ty cổ phần thể thao SHB.ĐN và T&T tài trợ cho công ty cổ phần thể thao T&T. SHB và T&T là 2 công ty hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp. Về việc này, VFF đã thanh tra hằng năm và khẳng định đó không phải là tình trạng một ông chủ - 2 đội bóng. Tôi chỉ là CĐV yêu mến cả 2 CLB ấy thôi".

Trong khi đó, theo tổng kết của một bạn đọc thì ông Kiên hiện có trong tay những ba đội khác nhau là đội HP.HN, HN.ACB và cả Kienlongbank Kiên Giang. Chỉ khác ông Hiển, các đội bóng mà ông Kiên được coi là "bầu" không cùng lúc được dự V-League.



Ông Hiển cho rằng: "Về phần bầu Kiên hay bất cứ ai, có 5 hay 10 đội, tôi cũng mừng". Nhưng ông nhấn mạnh: "Muốn bóng đá phát triển, người làm bóng đá phải tự trọng và có lương tâm thì mới làm tốt cho bản thân và cho mọi người. Làm không tốt thì ông tự giết ông chứ không giết được bóng đá. Bóng đá vẫn sống và ông tự bị đào thoải ra khỏi cuộc chơi".

Theo Duy Tân (VNE)