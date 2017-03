Bầu Hiển xả van Hà Nội T&T

Cái thua nặng nề 0-3 trên sân của Thanh Hóa vào cuối tuần trước như một gáo nước lạnh dội vào niềm kiêu hãnh của đương kim á quân V-League Hà Nội T&T. Trận thua có thể chỉ là một tai nạn của học trò tân HLV Phạm Minh Đức nhưng với bầu Hiển thì nó không thể xảy ra mãi.



Hà Nội T&T giờ không còn “máu” như những mùa trước không nhất thì nhì nên bầu Hiển rút HLV Phan Thanh Hùng ra là một hình thức giải thoát cho HLV này. Ảnh: XUÂN HUY

Vẫn còn hơn một nửa quân số của Hà Nội T&T sáu năm qua từng làm mưa làm gió ở V-League với hai chức vô địch và bốn ngôi á quân nhưng khi về với tướng trẻ Minh Đức, họ buộc phải thay đổi để thích nghi. Ngoài ra, mặt sân Thanh Hóa cằn cỗi khiến đội khách phải chơi bóng dài, bổng thay vì bóng ngắn sở trường cũng là nguyên nhân làm thầy trò Minh Đức ôm hận. Cộng thêm việc cho hai cầu thủ kỳ cựu Ngọc Duy, Quốc Long đá cho Hà Nội cùng sự non nớt của một vài gương mặt trẻ đã làm Hà Nội T&T không còn là chính mình.

Cũng có ý kiến cho rằng việc thay tướng là nhằm giải thoát cho HLV Phan Thanh Hùng luôn dự giải với chỉ tiêu vô địch. Thế nên để HLV Phạm Minh Đức ngồi vào cũng là hình thức “xì” quả bóng Hà Nội T&T không còn phải bận tâm với chỉ tiêu cao nữa.

Chiều nay, thầy trò Phạm Minh Đức trở về sân nhà đón tiếp Than Quảng Ninh cũng vừa vấp ngã 1-2 ở trận khai mạc trước Sanna Khánh Hòa. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ căng vì không ai muốn lần thứ hai liên tiếp phải thua cuộc cả. Tuy nhiên, xét về yếu tố con người và cách chơi, Than Quảng Ninh có vẻ nhỉnh hơn, cả lợi thế về lực lượng cổ động viên trên khán đài nên việc họ lấy 1-3 điểm cũng không có gì ngạc nhiên.

Hai trận đấu khác SL Nghệ An phải làm khách trên sân Cần Thơ (VPF trực tiếp 17 giờ) lành ít dữ nhiều khi có nhiều trụ cột xứ Nghệ. Điển hình như cựu đội trưởng Quang Tình về đầu quân dưới trướng nhà cầm quân Vũ Quang Bảo cũng xuất thân từ Nghệ An. Chủ sân Cần Thơ có nhiều ưu thế hơn khách nhờ khoản tiền đầu tư lớn cho nội lực mạnh mẽ lẫn khao khát chuộc lỗi sau thất bại ở sân B. Bình Dương ngày khai mạc. Trong khi đó, vấn đề của SL Nghệ An bao lâu nay vẫn là phương án chắt chiu sử dụng “cây nhà lá vườn” và mùa nào cũng mất đi nhiều cầu thủ giỏi. Khả năng thầy trò Ngô Quang Trường trắng tay ở sân Cần Thơ là rất lớn.

Cùng lúc sân Nha Trang, Sanna Khánh Hòa rất tự tin đón tiếp Thanh Hóa (VTV6, BĐTV trực tiếp 17 giờ) sau nguồn vốn 3 điểm ở trận đầu thắng sân khách Than Quảng Ninh. Thế nhưng chủ nhà rất dễ mất điểm khi đối thủ có lực lượng trên cơ mình lẫn sự lão luyện của HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải.