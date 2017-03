Bầu Nhiệm ‘qua mặt’ bầu Thắng

Còn nhớ cũng buổi tất niên với CLB Phóng viên thể thao, bầu Thắng kể câu chuyện thời huy hoàng của đội bóng ĐT Long An của ông và kỳ phùng địch thủ HA Gia Lai. Ông Thắng lúc đấy bật mí: “Cứ mỗi lần hai đội chạm trán nhau thì tôi và bầu Đức tìm mọi cách… kích nhau đá để vừa hấp dẫn vừa coi cho sướng”. Bầu Thắng cũng nói: “Ngoài đời tôi với Ba Đức thân nhau lắm nhưng khi hai đội đá thì hai đứa cố ra vẻ “ghét” nhau cho nó xôm tụ để có những cuộc đại chiến Gạch - Gỗ”.

Lần nay bên cạnh bầu Thắng còn có bầu Nhiệm (em út của ông Thắng, nay làm chủ tịch CLB ĐT Long An). Hỏi phong độ hiện nay của ĐT Long An như thế nào thì bầu Thắng không dám trả lời vì sợ “hớ” do ông đang là chủ tịch VPF - công ty điều hành giải V-League. Thay vào đó bầu Nhiệm ra rả cướp diễn đàn của anh mình: “Tốp 6 thôi! Tuy nhiên, cờ mà đến tay là tôi phất tới luôn đó nha!”.

Ảnh trái: Bầu Thắng và bầu Đức khi Gạch - Gỗ chạm trán. Ảnh: XUÂN HUY. Ảnh phải: Bầu Nhiệm từng mua đấu giá đôi giày của CLB Phóng viên thể thao để làm từ thiện. Ảnh: ANH ĐỒNG

ĐT Long An mùa này dù lực lượng vẫn dựa trên những cựu binh nhưng đã thể hiện một bộ mặt có chiều sâu, có yếu tố bất ngờ trong lối chơi. Ít ra là bảy vòng đấu qua đội đã thắng ba trận và hòa bốn trận và là đội duy nhất bất bại. Bầu Nhiệm rất khoái cái thành tích này nhưng vẫn cứ không chịu “lên gân” theo kiểu ông anh Võ Quốc Thắng ngày nào.

Bầu Nhiệm hay nói thẳng nhưng rất ngại đăng đàn nói về mục tiêu của đội. Khác với ông anh mình là bầu Thắng. Chỉ năm ngoái đây thôi, cũng trong dịp gặp gỡ báo chí thể thao cuối năm, bầu Thắng còn khiêu khích: “Sao! Lần này báo chí còn giật tít cuộc chạm trán Gạch - Gỗ như trước nữa hay không? Nó không nhạt nhòa như các bạn nghĩ đâu mà vẫn rất căng…”.

Mùa giải năm nay thì ĐT Long An đã chạm trán với HA Gia Lai ở lượt đi rồi và đội bóng miền Tây đã thắng trong một cuộc đấu cực hay và kịch tính.

Sau bảy vòng đấu thì ĐT Long An có 13 điểm ở vị trí thứ tư, sau B. Bình Dương, Than Quảng Ninh cùng 15 điểm và Hải Phòng (14 điểm).

“Gạch có vô địch được không?”.

Bầu Thắng nghe câu đấy thì tủm tỉm cười còn bầu Nhiệm thì lại nói nước đôi: “Tốp 6 cái đã rồi cờ đến tay tôi phất hết!”.