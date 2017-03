Bayern có nguy cơ bị kiện vì Javi Martinez

Bayern đang khốn khổ vì vụ mua Martinez

“Chúng tôi đang nghiên cứu việc thực hiện những hành động pháp lý chống lại Bayern Munich”, chủ tịch Josu Urrutia của Bilbao phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Lý do để Bilbao khởi kiện Bayern là do đội bóng Đức đã thực hiện việc kiểm tra y tế với Javi Martinez mà không có sự cho phép của Bilbao.



“Martinez lúc đó vẫn đang ràng buộc với Bilbao bằng một hợp đồng có hiệu lực. Cậu ấy đã tới kiểm tra y tế tại Munich mà không có sự cho phép của chúng tôi”, chủ tịch Urrutia cho biết. Một ngày sau khi Javi Martinez kiểm tra y tế thành công, Bayern mới fax văn bản cho Bilbao về việc họ đã chuyển khoản 40 triệu euro phí chuyển nhượng cho đội bóng TBN. Theo chủ tịch Urrutia, đấy mới là thời điểm hoàn thành giao kèo giữa hai bên và Javi Martinez mới chính thức được trả tự do. Như vậy Bayern đã chơi không đúng luật khi lấy “hàng” rồi mới trả tiền.



“Tôi thấy thất vọng vì đã làm việc với một đối tác nghiệp dư như vậy”, người đứng đầu Bilbao đả kích Bayern.

Trước những quy kết từ đội bóng TBN, phía Bayern Munich vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Karl-Heinz Rummenigge, GĐĐH của Hùm xám khẳng định: “Bayern đã làm rất đúng luật, từ việc trả tiền và chờ sự thông qua của chủ tịch của Athletic Bilbao. Chúng tôi không mắc sai lầm nào trong thương vụ Martinez.



Đây không phải lần đầu tiên Bilbao “giở trò” với Bayern. Hồi năm 1997 sau khi bán Lizarazu cho Bayern, Bilbao đã kiện lên FIFA buộc đội bóng Đức phải trả thêm 17% giá trị hợp đồng.

Theo Tú Sơn (Bongdaplus)