Bayern đăng quang ở Cúp quốc gia: Không thể cản Bayern!

Cả ngày thứ Bảy, Berlin mưa rả rích nhưng đến trước giờ bóng lăn, trời bắt đầu tạnh. Khán giả đang chờ đợi một trận cầu hấp dẫn giữa hai thế lực của bóng đá Đức trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Bayern đã giành Đĩa bạc và muốn thắng trận này để hướng tới cú “ăn ba” lịch sử. Bremen thì đương nhiên muốn bảo vệ thành công danh hiệu mà họ đã giành được ở mùa giải trước. Tuy nhiên, khi bóng lăn thì đẳng cấp chênh lệch giữa hai đội lộ rõ và Bayern đã có một trận thắng “bốn sao” khá dễ dàng.



Arjen Robben tiếp tục chứng tỏ rằng mình đáng giá từng xu so với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro Bayern bỏ ra. Là ngòi nổ của hàng công, Robben liên tục xé rách hàng phòng ngự Bremen, truyền cảm hứng cho đồng đội lao lên phía trước. Tiền vệ này cũng không mắc phải sai lầm nào trên chấm phạt đền, mở tỷ số từ khoảng cách 11m sau pha để bóng chạm tay của trung vệ Per Mertesacker ở phút 35. Kẻ tung người hứng, hàng thủ Bremen không thể nào chống đỡ được các đợt tấn công dồn dập của Bayern và những bàn thắng tiếp theo đến như một lẽ tất yếu. Ivica Olic, Franck Ribery rồi Bastian Schweinsteiger lần lượt đánh bại thủ môn Tim Wiese, mang lại cho Bayern một trận thắng “hoành tráng”.



Bremen kết thúc trận đấu với 10 người, khi đội trưởng Torsten Frings nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Bastian Schweinsteiger. Trong trận này, Bremen cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được. Ngay ở phút thứ 8, Claudio Pizzaro đã thông minh vượt qua Daniel Van Buyten rồi tung ra cú sút nhưng thủ thành Hans-Joerg Butt đã chơi xuất sắc. Khi hiệp 1 chuẩn bị kết thúc, Mesut Oezil đã có pha kiến tạo tuyệt vời cho Aaron Hunt nhưng cầu thủ này lại dứt điểm vọt xà, bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Có thể thấy các cầu thủ Bremen dù có khả năng nhưng vẫn chưa đạt đến đẳng cấp cao để có thể là đối trọng của Bayern lúc này. Thất bại khiến Bremen không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở giải đấu mà Bayern tiếp tục phá sâu kỷ lục đăng quang: 15 trong số 17 lần vào chung kết.



Sẵn sàng cho cú “ăn ba”



Sau chiếc Đĩa bạc giành được cách đây hơn một tuần, Bayern đã có được danh hiệu thứ hai và sẽ hướng tới một cú “ăn ba” lịch sử vào đêm 22/5. Đây là một kết quả bất ngờ vì “Hùm xám” đã có khởi đầu tệ hại, có những lúc bị sứt mẻ lực lượng hay gặp phải lịch thi đấu khó khăn đến nghẹt thở trong khi các đối thủ như Schalke, Leverkusen lại tiến bộ đến chóng mặt. Nhưng nó cũng xứng đáng vì đoàn quân của huấn luyện viên Van Gaal đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, vượt qua mọi khó khăn trở ngại để băng băng đến con đường thành công. Có thể Bayern chưa xứng đáng, vẫn phải nhờ sự giúp sức của thần may mắn nhưng không thể phủ nhận rằng cả chục năm rồi, “Hùm xám” mới khiến người hâm mộ ngất ngây và hy vọng ở họ nhiều như vậy.



Tuy vậy, lúc này các cầu thủ Bayern cần quên đi chiến thắng tưng bừng trước Bremen để tập luyện cho tốt bởi trận chung kết ở Santiago Bernabeu hứa hẹn sẽ khó khăn gấp trăm lần. Bremen đang ở giai đoạn hồi phục nên không phải là đối thủ xứng tầm của Bayern lúc này. Còn Inter, đội đã vượt qua Barcelona ở bán kết, ở một đẳng cấp khác hẳn. Nên nhớ Bayern phải trầy trật mới vượt qua Fiorentina ở vòng 1/16 thì Inter mùa này thắng 3/4 lần đối đầu với “The Viola”. Lực lượng của Inter cũng tinh nhuệ hơn hẳn các đội bóng ở Bundesliga (thậm chí hơn cả Bayern!) với những tiền đạo siêu hạng nên nếu hàng thủ Bayern mắc sai lầm, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Và hơn hết, Inter đang được dẫn dắt bởi một Jose Mourinho rất lắm chiêu nên nếu muốn có cú ăn ba lịch sử, thầy trò Van Gaal sẽ phải chơi không chỉ bùng nổ mà còn cần cực kỳ tỉnh táo.



Tuần trước, Bayern đã trở thành nhà vô địch Bundesliga sau trận thắng Hertha trên sân Olympic ở Berlin. Cuối tuần qua, họ lại thắm duyên với mảnh đất thủ đô khi có một cơn mưa bàn thắng và danh hiệu thứ hai. Liệu trong trận đấu diễn ra vào cuối tuần này ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, Bayern có giành được danh hiệu thứ ba và cũng là danh giá nhất?