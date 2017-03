Bayern Munich ra tối hậu thư với Ribery

Kể từ đầu mùa tới nay, Franck Ribery ít được nhắc tới ở Bayern với những pha đi bóng xuất thần hay những đường chuyền quyết định. Thay vào đó người ta thấy “gã mặt sẹo” thường xuyên có mặt trong các tin đồn về tương lai của mình. Đã có lúc tưởng như việc Ribery rời Munich để tới Real Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian.



Ribery phải sớm quyết định nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi

Trước tình hình này, HLV Van Gaal đã tỏ ra rất không hài lòng. Chính vì vậy vài tuần trở lại đây dù có vẻ như ngôi sao người Pháp đã bình phục chấn thương nhưng vẫn bị xếp trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, vai trò dẫn dắt “Hùm xám” được trao cho Robben và mọi chuyện vẫn diễn biến thật thuận lợi. Và đây chính là cơ hội để The Bavarians có quyền đặt điều kiện với Ribery.

Theo tiết lộ của tiền đạo Ivica Olic, mọi chuyện sẽ phải được quyết định trước tháng 3. “Hồi đầu mùa Franck Ribery đã từng gặp khó khăn với HLV Louis van Gaal. Và đến giờ Bayern đã gửi cho anh ấy một tối hậu thư. Chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là ký hợp đồng mới chậm nhất vào tháng 3 hoặc sẽ bị HLV loại khỏi đội hình thi đấu”, Olic phát biểu trên tờ Vecernji List.

“Cá nhân tôi cho rằng dù Arjen Robben xuất sắc nhưng anh vẫn chưa thể so sánh với Ribery. Tuy nhiên anh ấy lại chuyên nghiệp hơn Ribery rất nhiều”, chân sút người Croatia khẳng định. “Van Gaal là một HLV đòi hỏi rất cao. Chúng tôi đã phân tích nhiều trận đấu và ông ấy muốn cả đội thường xuyên nghĩ về bóng đá. Chúng tôi thi đấu ngay cả trên sân tập và bạn phải nỗ lực 100%. Đó là cách duy nhất để có mặt trong đội hình chính thức”.

Khi mà thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa và World Cup 2010 đã cận kề, đòn đánh này của Bayern tỏ ra rất lợi hại. Bởi nếu từ chối, khả năng được chọn vào ĐT Pháp tới Nam Phi của Ribery sẽ bị tổn hại nghiêm trọng một khi anh phải ngồi ngoài đến hết mùa.

Trong một diễn biến khác, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa Bayern đã tiếp tục “đẩy” đi một cầu thủ dư thừa đó là hậu vệ Edson Braafheid. Thông báo chính thức trên website của FCB cho biết cầu thủ người Hà Lan đã được đưa sang Celtic theo một hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Braafheid mới chuyển về sân Allianz Arena mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên từ đó tới nay anh không thể có được chỗ đứng do thường xuyên mắc sai lầm. Như vậy chỉ trong vòng 1 tháng Bayern đã “thải” đi 5 cầu thủ. Trước đó 4 đồng đội phải chịu chung số phận với Braafheid là Luca Toni (AS Roma), Alexander Baumjohann (Schalke 04), và Andreas Ottl and Breno (cùng về FC Nürnberg).

Theo Thanh Tùng (Dân trí)