B.Bình Dương thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn

Lee sẽ về Mỹ chữa dứt điểm chấn thương trước khi quyết định bến đỗ mới - Ảnh: Minh Tuấn

Dù chưa tới thời điểm đáo hạn hợp đồng (31/8/2011) nhưng mới đây, Lee Nguyễn đã chủ động làm việc với B.BD và chính thức trở thành người tự do. Thêm một bến đỗ không trọn vẹn, giờ đây tương lai của “thần đồng bóng đá Mỹ” đang đứng trước nhiều ngã rẽ…



Cái kết được báo trước



Khi mua Lee Nguyễn, lãnh đội B.BD đặt rất nhiều kỳ vọng rằng cầu thủ Việt kiều này sẽ là nhạc trưởng ở tuyến giữa, dẫn dắt lối chơi cho đội bóng. Tính toán đó không sai khi Minh Chuyên, Hữu Thắng hay Công Minh chưa bao giờ đem lại sự an tâm cho các HLV trưởng. Nửa chặng đường mùa giải trước, Lee Nguyễn nhanh chóng trở thành thủ lĩnh mới với kỹ năng chơi bóng thiên bẩm và chinh phục được NHM đất Thủ.



Dù vậy, đầu mùa 2011, với việc Leandro về đầu quân cho B.BD từ V.HP, đội bóng đất Thủ rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa ở vị trí người dắt dắt lối chơi. Cựu HLV trưởng Ricardo nhiều lần đau đầu với việc xếp Lee Nguyễn và Leandro chơi thế nào để tránh tình trạng họ giẫm chân lên nhau. Vậy nhưng, tất cả các phương án đó đều thất bại. Lee Nguyễn bị chấn thương, phải làm khán giả từ cuối giai đoạn 1 và đến giai đoạn 2 không còn có tên trong danh sách đăng ký của B.BD.



Sau gần 1 tháng trở về Mỹ điều trị chấn thương bàn chân, vào tháng 5 vừa qua, Lee Nguyễn và lãnh đội B.BD đã ngồi vào bàn đàm phán với nhau. Quyết định chia tay nhanh chóng được đưa ra, theo đó, Lee Nguyễn trở thành cầu thủ tự do và được B.BD đền bù những tháng lương còn lại trong bản hợp đồng. “Chúng tôi rất tiếc về trường hợp của Lee, nhưng vì cậu ấy đang chấn thương, hợp đồng lại sắp đáo hạn nên thể theo nguyện vọng Lee, B.BD quyết định thanh lý hợp đồng trước thời hạn với cậu ấy. Mọi chuyện đã xong xuôi, giờ đá ở đâu là tùy vào Lee”, GĐĐH Trần Văn Đường cho biết.



Vừa chữa chấn thương, vừa nghe ngóng



Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý với B.BD, Lee Nguyễn đã dọn đồ trở về Mỹ để chữa trị dứt điểm chấn thương rạn xương bàn chân. Hiện tại, phần bàn chân của Lee đã được bó bột cố định và đến tháng 7, tiền vệ tài hoa này sẽ bắt đầu tập phục hồi. Theo tìm hiểu, trước khi về Mỹ từ tháng 5/2011, ông Nguyễn Văn Phẩm (bố của Lee) đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho cậu con trai mình. Theo đó, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8 này, Lee sẽ chính thức trở thành công dân Việt Nam.



Thuận lợi trong việc nhập tịch Việt Nam, nhưng lúc này việc lựa chọn bến đỗ mới đối với Lee đang là vấn đề nan giải. Bản thân tiền vệ này vẫn khát khao trở lại ĐTQG Mỹ. Tuy nhiên, ông Bod Bradley (HLV trưởng ĐT Mỹ), vốn không thích mẫu cầu thủ như Lee, nên cửa quay lại khoác áo ĐT Mỹ với Lee trở nên xa vời.



Tuy nhiên, với thất bại của ĐTQG Mỹ tại trận chung kết Gold Cup 2011 (bị Mexico ngược dòng thắng 4-2), ghế của ông Bod Bradley đang lung lay dữ dội. Và nếu ông thầy này “đi thanh thản”, thì tình hình có thể sẽ khác với Lee. Đó cũng là điều mà Lee đang ngóng trông và nó chi phối nhiều đến quyết định lựa chọn thi đấu ở đâu trong tương lai gần của tiền vệ này. Nhiều lần trao đổi với ông Nguyễn Văn Phẩm thì được biết, Lee rất muốn thi đấu ở châu Âu hoặc Nhật Bản để có thêm nhiều cơ hội vào ĐTQG Mỹ. Tất cả với Lee lúc này đều phải chờ tình hình và trên hết là khả năng bình phục chấn thương của mình.



Thông tin thêm:



Lee sẽ tập cùng đội hình 2 của M.U



Trong khi chưa quyết định được bến đỗ mới, Lee đã lên kế hoạch tập huấn cho riêng mình. Theo đó, vào tháng 10 tới tiền vệ sinh năm 1986 này sẽ sang Vương quốc Anh và tập luyện cùng đội hình B của Manchester United trong khoảng 1 tháng.

Theo Ngọc Anh (Bongdaplus)