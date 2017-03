Beckham bị đuổi, PSG vẫn chạm tay vào chức vô địch

Vẻ mặt rất biểu cảm của Beckham khi phải nhận thẻ đỏ - Ảnh: Reuters



Theo Tây Nguyên (TNO)



Cựu đội trưởng tuyển Anh Beckham vào sân ở phút 84 và bị phạt thẻ đỏ trực tiếp chỉ sau 9 phút có mặt trên sân do phạm lỗi với Youssef Adnane. Trước đó, đồng đội Marco Verratti bị đuổi do nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 80 khiến PSG phải vất cả chống đỡ để bảo toàn tỷ số.Trận đấu khép lại bằng một cuộc xô xát giữa cầu thủ 2 đội và hậu quả là trọng tài Olivier Thual phải móc túi “tặng” thêm 2 chiếc thẻ đỏ cho Saber Khlifa (Evian) và Salvatore Sirigu (PSG).Tuy nhiên, cảnh hỗn loạn nói trên cũng dễ hiểu bởi chủ nhà Evian đang trong cuộc chiến trụ hạng và bị dẫn trước, còn “nhà giàu” PSG phải bảo toàn tỷ số trước ngưỡng cửa lần đầu tiên đăng quang Ligue 1 sau 19 năm. Hơn nữa, thầy trò HLV Carlo Ancelotti ít nhiều cũng muốn báo thủ bởi Evian vừa mới loại PSG tứ kết Cúp Quốc gia Pháp cách đây 1 tuần.PSG nhập cuộc tốt hơn khi chân sút ngôi sao Zlatan Ibrahimovic luôn trở thành mối nguy thường trực đối với hàng thủ của đội chủ nhà. Chỉ trong hiệp đấu đầu tiên, thủ thành Bertrand Laquait phải trổ tài mới cứu có thể giúp Evian khỏi bị thủng lưới sau những cú dứt điểm điệu nghệ của tiền đạo đội trưởng Thụy Điển và Ezequiel Lavezzi.Dẫu vậy, bước ngoặt trận đấu chính là pha dứt điểm tuyệt vời của Javier Pastore ở phút 50, đưa PSG vượt lên dẫn trước.Không còn gì để mất, Evian tràn lên tấn công nhưng chủ nhà suýt phải nhận đòn “hồi mã thương” nếu như Ibrahimovic và Lavezzi chính xác hơn trước những cơ hội ngon ăn. Và rồi mọi chuyện xảy ra ở đoạn cuối trận như đã nói trên dù Evian vẫn tạo cho mình những cơ hội riêng nhưng không thể vượt qua đôi găng tay của thủ thành Sirigu (PSG).Như vậy, dù chiến thắng rất vất vả nhưng PSG lại sắp được hưởng được niềm hạnh phúc vô địch khi có khoảng cách 9 điểm so với Marseille (73 so với 64). Theo đó, đội bóng thủ đô Paris sẽ đăng quang sớm trước 3 vòng đấu nếu có điểm trong trận gặp Valenciennes và Marseille không thắng Bastia ở loạt trận tới.Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Lyon (60 điểm) thoát hiểm khi giành lại 1 điểm từ tay Saint-Etienne để giữ vị trí thứ 3, đồng thời duy trì khoảng cách 2 điểm với chính đối thủ.Tiền vệ Yoann Gourcuff trở thành vị cứu tinh cho Lyon với bàn gỡ hòa ở phút 54, sau khi Kurt Zouma đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 29.Với 1 điểm ở trận này, Lyon không những gặp khó trong hy vọng soán ngôi thứ 2 của Marseille, mà còn đối mặt với nguy cơ rớt khỏi top 4 mất suất dự cúp châu Âu mùa sau khi Saint-Etienne, Lille và Nice bám sát phía sau.