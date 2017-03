Beckham được mời đóng phim về điệp viên

David Beckham nhận được nhiều đề nghị làm việc sau khi treo giày

“Becks được Colin Firth đề nghị tham gia diễn xuất nhưng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng. Anh ấy yêu điện ảnh và muốn xuất hiện trên màn hình lớn nhưng theo dạng công việc ưa thích thôi, không phải là theo đuổi nó như nghề nghiệp thực sự” - một nguồn tin tiết lộ trên tờ Sun.



The Secret Service là bộ phim nói về một điệp viên kỳ cựu được đạo diễn bởi Matthew Vaughn. Nguồn tin trên cho biết sở dĩ vị đạo diễn tài năng muốn có Becks trong “bộ sậu” của mình vì tin tưởng tên tuổi của anh sẽ giúp hút khán giả đến rạp.



Nếu nhận lời tham gia The Secret Service, Becks sẽ theo chân những VĐV chuyển nghề làm diễn viên. Vinnie Jones từng rời sân cỏ chuyển sang diễn xuất và có 15 năm vững vàng trong sự nghiệp mới của mình từ khi ra mắt làng điện ảnh với bộ phim Lock, Stock and Two Smoking Barrels.



Johnny Weissmuller từng giành 6 huy chương Olympic về bơi lội trước khi thành công với bộ phim Tarzan những năm 1930 và 1940. Ben Johnson bỏ nghiệp đua mô tô biểu diễn và rồi giành giải thưởng Oscar năm 1972 với bộ phim The Last Picture Show. Cha dượng của nhà Kardashian, nam diễn viên Bruce Jenner trước đây từng là VĐV tranh tài ở Olympic.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Independent)