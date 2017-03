Beckham, Giggs, Scholes…dùng 2 tỷ bảng mua lại M.U

Thế hệ vàng năm 1992 của Manchester United lên phương án mua lại đội bóng



Theo tiết lộ từ The Sun, những cầu thủ thuộc "Thế hệ Vàng" huyền thoại năm 1992 của Manchester United gồm David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt và Paul Scholes đang lên kế hoạch mua lại Quỷ đỏ từ tay nhà Glazer, những người đang sở hữu 90% cổ phần của đội bóng.Hiện tại, giá trị thường của Manchester United rơi vào khoảng 1,6 tỷ bảng. Trước đó, vào năm 2005, Malcom Glazer đã mua lại M.U với giá 800 triệu bảng. Sau đó ít ngày nhà Glazer đã tăng lượng cổ phần của mình tại đội bóng lên 75%, tỷ lệ đủ để đưa CLB thoát ra khỏi thị trường chứng khoán và trở thành tài sản cá nhân.Được biết, David Beckham và những “chiến hữu” đã sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lên đến 2 tỷ bảng để thâu tóm M.U. Một phần số tiền để hoàn tất thương vụ này là do những cầu thủ trên tự đóng góp, phần còn lại sẽ do một tỷ phú dầu mỏ Ả-rập cùng triệu phú đồng thời là chủ sở hữu hãng cá cược Betfred, Fred Done chi trả.Việc làm này có thể bị một số người cho là viển vông, nhưng trên thực tế nó hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi nhà Glazer hiện cũng không còn quá thiết tha với việc sở hữu đội bóng. Theo The Sun, những ông chủ người Mỹ sẵn sàng nghe mọi lời đề nghị mua đội bóng với giá cả hợp lý.Trong năm 2010, cũng có một nhóm người tự xưng là Red Knights cũng đã hỏi mua lại M.U, nhưng họ đã không thành công bởi vì không thể đáp ứng được yêu cầu về giá của nhà Glazer.